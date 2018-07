Angola: La ministre de la Famille préside les festivités de la Journée de la femme africaine

Dala — Les festivités marquant la Journée de la femme africaine ont été lancée, mardi, dans la municipalité de Dala (Lunda Sul), à 160 kilomètres au sud de la ville de Saurimo, par la ministre de l'Action sociale, la Famille et Promotion de la Femme, Victoire da Conceição.

La gouvernante s'est fait accompagner des ministres de l'Education et de la Culture, respectivement Candida Teixeira et Carolina Cerqueira, ainsi que des directeurs nationaux, secrétaires d'État, entre autres entités.

A Dala, en plus de lancer les commémorations de cette journée féminine, Victoria da Conceição et sa suite, visiteront certains sites touristiques, dans le but de découvrir le potentiel économique et les opportunités qu'ils offrent.

Le programme des célébrations de l'éphéméride prévoit également un spectacle musico-culturel avec Moyowenos de Lunda Sul, le groupe Sassa Tchokwe, Mama Tembo et trois associations de danse traditionnelle.

Un défilé de mode avec costumes africains, une foire agricole, une exposition ethnographique, entre autres activités marqueront la date.

La municipalité de Dala est limitée au nord par la municipalité de Saurimo, à l'est par la municipalité de Muconda, au sud par les municipalités de Lumeje, Camanongue et Moxico, et à l'ouest par la municipalité de Cacolo. Il se compose des communes de Dala, Cazage et Luma-Cassai.

La région compte 26.753 habitants.