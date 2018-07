Algérie: Gernot Rohr n'ira pas, Hector Cuper dans le viseur

Après la démission de Rabat Madjer, l'Algérie scrute la liste des différents techniciens pour sa succession. Les responsables de la Fédération Algérienne de Football ont fait savoir que le prochain patron des Fennecs serait un mondialiste. Et donc, les 5 sélectionneurs des équipes africaines se retrouvent dans la déclaration.

Si Aliou Cissé est écarté puisqu'il a été confirmé dans ses fonctions, son homologue du Nigeria est bien cité dans les coulisses de la FAF.

Et ce ne sera pas non plus, Gernot Rohr. L'ancien sélectionneur du Mena du Niger ne souhaite pas quitter les Super Eagles.

» Je suis satisfait de mon travail à la tête du Nigéria et je pense que la fédération connaît très bien les efforts que j'ai pu faire pour mener cette équipe, tout va bien entre nous et rien ne m'oblige à quitter le Nigéria pour une nouvelle destination. Plusieurs de nos joueurs sont retournés à leurs équipes et ils vont bientôt commencer leurs championnats, de mon côté je vais bientôt commencer ma mission de supervision des joueurs et commencer le travail pour le prochain match des éliminatoires de la coupe d'Afrique face aux Seychelles « a dit-il devant la presse nigériane.

Alors qu'il reste un peu plus d'un mois pour la reprise des éliminatoires de la CAN 2019, l'Algérie ne peut que compter sur Hector Cuper limogé à la tête des Pharaons d'Egypte. La piste du technicien argentin semble probable. Il faut dire que Nabil Maaloul lui a été nommé entraineur du club qatari d'Al-Duhail. Et puis aussi, Hervé Renard ne bougera pas aussi au niveau du Maroc.

En dehors de l'Afrique, d'autres pistes ne sont pas négligeables.