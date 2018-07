Congo-Kinshasa: Produits plastiques - Le ministre de l'Industrie en mission de contrôle à Kinshasa

Marcel Ilunga a également passé en revue les productrices des produits plastiques, dont la plupart son sur l'avenue des Poids Lourd. Dans sa ronde surprise, il a saisi cargaison d'emballages en plastique destinés à l'usage ménager. Il cité, pour le cas d'espèce, la firme CHUN TAT, enregistrée au ID NAT 44422D et RCCM 14-B-3086. Ainsi, cette dernière est sommée répondre de son acte devant des inspecteurs industriels. Cependant, la société Nodaplast, ses responsables ont sollicité un moratoire dans le but de leur permettre l'écoulement du stock souffrance dans leurs entrepôts.

Il a entamé cette visite d'inspection par quelques supermarchés et firmes de la ville de Kinshasa. Selon lui, cette descente sur le terrain vise à faire l'état des lieux, après l'expiration du moratoire de six mois, afin de palper du doigt le niveau d'application de mesure gouvernementale.

Le Décret n°17/018 du 30 décembre portant interdiction, commercialisation, production, importation et utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique en République Démocratique du Congo, est entré vigueur depuis le 30 juin dernier, après un moratoire de six mois. Le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga Leu, absent du pays pendant un certain temps, a lancé, depuis le vendredi 27 juillet 2018, une mission de contrôle à Kinshasa, en attendant que celle-ci s'étende à l'ensemble du territoire national.

