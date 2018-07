Congo-Kinshasa: Mercredi 1er août 2018 - Bemba, vol direct Bruxelles - Kinshasa

L'arrivée du « Chairman » à Kinshasa domine l'actualité dans les salons politiques, marchés, rues... Pourtant, l'heure être au dépôt, au BRTC (Bureau de Réception et de Traitement Candidatures) de la Centrale électorale, des candidatures élections présidentielle et législatives nationales.

C'est suite aux désagréments enregistrés par la délégation du MLC et l'équipe des journalistes de Kinshasa qui voulaient se rendre à Gemena le samedi 28 juillet 2018 par un vol de Congo Airways, à partir de l'aéroport international de N'djili, que le programme du retour de Jean-Pierre Bemba, président du MLC (Mouvement de Libération du Congo), vient d'être modifié. Des sources concordantes évoquent également un dispositif sécuritaire suspect déployé autour des artères principales de Gemena et les localités environnantes pour justifier ce changement d'agenda.

