Congo-Kinshasa: Kongo Central - Deux nouveaux postes de contrôle à Lukala et Kasangulu pour traquer les fraudeurs

L'accalmie constatée n'était qu'éphémère. La fraude reprend de plus belle dans le Kongo Central notamment aux postes frontaliers. Alerté par le Premier ministre à travers une correspondance sur la reprise de la fraude notamment aux postes frontaliers dans la province du Kongo Central, le ministre d'Etat à l'Economie nationale, Joseph Kapika, convoqué hier dans son cabinet une réunion avec les opérateurs économiques, les responsables des services étatiques opérant aux frontières ainsi que les responsables des services de l'assiette, à savoir la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) et l'Office Congolais de Contrôle (OCC).

En effet, selon le rapport des services compétents, on a noté la recrudescence de la fraude aux frontières de la RDC avec l'Angola.

Cela s'opère dans l'espace de temps compris entre 18 heures et 7heures du matin, au moment où les bureaux de différents services sont fermés. C'est pendant ce temps qu'on remarque l'entrée frauduleuse de beaucoup de marchandises en provenance de l'Angola en petites quantités aux différents points d'entrée, pour enfin être transversés dans camions pleins de marchandises qu'on amène à Kinshasa et d'autres coins du pays pour vendre.

Les mêmes sources ayant alerté l'autorité de l'existence de pratiques maffieuses, citent les hommes en uniformes et inciviques qui sont à la base de la situation. Ils s'érigent protecteurs de ceux qui importent des marchandises de l'Angola refusent de se soumettre aux formalités de dédouanement, préfèrent entrer frauduleusement au pays.

Le ciment, le sucre, les barres de fer, la farine de froment, bière... constituent la liste des biens les plus importés par cette maffieuse. Ceux qui les importent s'arrangent avec leurs « » pour échapper au dédouanement de leurs marchandises et au de qualité exercé par l'OCC. Les frontières situées dans territoires de Lukala et Kasangulu sont les plus prisées par inciviques.

On signale aussi une situation similaire à Boma où selon informations parvenues à l'autorité, Mme la Maire s'opposerait l'installation des services faisant partie de l'ordre dans sa juridiction. Alors qu'il s'agit d'un poste frontalier, s' exclamé le ministre Kapika, en promettant que tout sera mis en pour permettre à ces services de faire leur travail. Même situation fraude est également signalée à Muanda, précisément au port de Banana.

Pour faire face à la situation, il a été décidé la création de postes frontaliers à Kasangulu et à Lukala. A ces postes, il procédé à la fouille systématique de tous les véhicules en du Kongo Central. Seuls les véhicules des opérateurs connus et ordre auront le libre accès. Pour les autres véhicules dont propriétaires ne sont pas répertoriés sur la liste des opérateurs règle, on devra connaître l'origine des marchandises ainsi les documents de leur dédouanement. Au cas contraire, tous véhicules transportant des marchandises non certifiées seront et interdits d'entrée à Kinshasa.

En plus, les services de l'Economie nationale seront déployés sur terrain pour procéder au contrôle des documents attestant l' des marchandises qui sont vendues sur le marché. Un officiel sera rendu public incessamment, a promis Joseph Kapika.