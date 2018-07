Ile Maurice: Affaire Bal Kouler - L'enregistrement audio manipulé, selon Me Rutnah

La production de l'enregistrement de sa conversation avec l'homme d'affaires Patrick Soobhany n'est pas recevable en Cour.

C'est du moins ce que soutient l'ancien ministre Raj Dayal. La raison étant que l'enregistrement aurait été «manipulé».

Le procès intenté à Raj Dayal dans l'affaire Bal Kouler a été appelé ce mardi 31 juillet, devant la cour intermédiaire. Selon l'avocat de la défense, Me Ravi Rutnah, assisté de Me Avinesh Dayal, la pièce à conviction aurait été manipulée avant d'être remise aux autorités.

«There was an entrapment to enter in a conversation with witness no.20 acting as agent provocateur following a meeting with accused during a site visit and he concealed a recording illegally and recorded the conversation for entrapment», laisse entendre l'avocat de Raj Dayal.

La motion de voir dire sera ainsi débattue le 17 septembre.