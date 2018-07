Afrique de l'Ouest: Une demi-heure capitale pour le Togo

Wait and see !

Et c'est justement ce bout de phrase et ses conséquences qui constituent surtout et désormais la pomme de discorde entre les partis. Les uns voulant l'appliquer aux précédents mandats déjà effectués par le Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé, les autres voulant voir le compteur se remettre à zéro.

Probablement que c'est suite à ce rapport que les Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO auront à s'accorder sur les recommandations à faire aux différents protagonistes (opposition et pouvoir) pour que prenne fin définitivement cette crise qui secoue le pays depuis Août 2017.

D'ici la fin de la journée, les Togolais seront fixés sur le contenu de la fameuse feuille de route de la CEDEAO. Réunis ce Mardi à Lomé la capitale togolaise, pour la 53ème Session ordinaire de leur conférence, les Chefs d'Etat et de gouvernement, selon le programme de ces assises, auront à entendre le « Rapport des facilitateurs de la CEDEAO pour le Togo entre 14 h et 14h30 ».

