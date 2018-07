Burkina Faso: Code électoral - La jeunesse de l'ADF/RDA invite le gouvernement à reconsidérer sa position

La jeunesse de l'ADF-RDA déplore que le code électoral de notre pays soit une fois de plus livré aux instincts électoralistes d'un régime dont les échecs patents ont fini par développés une paranoïa dangereuse et abjecte vis-à-vis de ses compatriotes de la diaspora.

Selon les chiffres officiels, la carte consulaire serait détenue par environ 985 000 burkinabè de la diaspora. Mieux, la carte consulaire biométrique serait détenue par plus de 980 000 burkinabè. Refuser donc la carte consulaire comme pièce de votation revient à exclure toute cette frange de burkinabè des futurs scrutins appelés de tous les vœux par nos frères et sœurs de la diaspora.

Cette forfaiture constitue non seulement une grave menace pour la cohésion sociale mais décrédibilise davantage l'autorité burkinabè vis-à-vis des pays frères et amis de notre pays.

Laquelle carte consulaire avait été proposée en plus de la CNIB et le passeport comme pièces de votation par l'opposition et la CENI, institution en charge de l'organisation d'élections libre, démocratique et acceptée de tous.

