Sénégal: Autonomisation des femmes - Le gouvernement mise sur l'aquaculture

Selon Oumar Guèye, la Lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l'aquaculture (LPSDPA), "articulée autour d'objectifs prioritaires, accorde une attention particulière au développement de l'aquaculture pour améliorer l'offre de poisson et relever le niveau d'emplois et de revenus en milieu rural".

Le ministre a salué l'apport des femmes dans les activités connexes de la pêche, notamment la commercialisation, la transformation et la distribution des produits halieutiques, pour le développement économique et social du Sénégal.

Cet appui en matériel s'ajoute à un financement de 6 millions de francs CFA reçu par les bénéficiaires, en présence de l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé du développement, Khadim Hann, du préfet de Dagana, du maire et des autorités religieuses et coutumières de Gaya.

