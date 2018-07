Cote d'Ivoire/Maroc: Coupe de la Confédération - Asec, une défaite impardonnable

Abidjan est régulièrement perturbé par des engorgements et des embouteillages monstres. Pour… Plus »

Mais, comme au football tout est permis, on peut considérer que malgré la lourde défaite, l'Asec Mimosas garde encore un tout petit espoir de qualification. Pour cela, il faudra d'abord battre Aduana Stars du Ghana, à domicile, le 19 août, lors de la 5e journée avant la réception de Vita club, lors de la 6e et dernière journée. Le rêve est donc permis.

Puis le troisième, dans le temps additionnel de la première période, par le même Zakaria Hadraf (45'+1). Le quatrième et dernier but, sur penalty, a été inscrit par Mahmoud Benhalib (61').

Les Casablancais ont ouvert le score sur leur toute première occasion de but par Mahmoud Benhalib (18'), buteur au match aller. Le deuxième but a été inscrit par Zakaria Hadraf (27'), à la suite d'une grosse mésentente de la défense Mimosas.

Des erreurs qui auraient pu être évitées si la classe dirigeante de l'équipe et le staff technique avaient pris des dispositions. D'autant que depuis plusieurs semaines, des joueurs n'ont visiblement plus l'esprit dans le club.

Même s'il reste un mince espoir. À savoir que les Jaune et noir remportent les deux prochains matchs face à l'As Vita club du Congo et Aduana stars du Ghana.

Cette saison, l'histoire de l'Asec aura été plus qu'anecdotique dans les compétitions africaines. Après s'être fait éliminer de la Ligue des champions, l'Asec a été reversé en coupe de la Confédération. Là encore, l'entraîneur Amani Yao et ses joueurs sont en train de passer à la trappe.

