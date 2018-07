Sénégal: Appel du ministère public sur le verdict en première instance - Les percepteurs tiennent à leur relaxe

Relaxés en première instance par la Chambre correctionnelle de Dakar, les récepteurs contrôleurs de la municipalité de Dakar ont été attraits à la barre par le ministère public, suite à son appel. Pour confirmer la décision du juge Lamotte, les avocats des percepteurs-récepteurs ont dégagé la responsabilité de leurs clients.

La responsabilité des receveurs-percepteurs, Mamadou Bocoum et Ibrahima Touré, ne peut aucunement être engagée dans l'affaire de la caisse d'avance.

C'est du moins l'avis de Me Ibrahima Mbow, l'un des conseils de ces derniers, qui a estimé hier, lundi 30 juillet, que la Cour d'appel devait confirmer la décision du 30 mars dernier, du juge Malick Lamotte en première instance qui est «à bon droit».

Pour cause, il trouve tout d'abord que le débat a évolué tant sur la nature des fonds mis en cause que sur le contrôle des comptables publics, qui se limiterait au contrôle formel sur pièces justificatives et non sur contrôle physique.

Pour rejeter toute responsabilité de ses clients dans cette affaire, Me Mbow a rappelé qu'en vertu de la loi, le «comptable public n'a pas mission de s'immiscer dans la gestion de l'ordonnateur des dépenses».

Mieux, il indiquera que les ordonnateurs de dépenses sont les seuls responsables de la régularité et de l'effectivité des dépenses et que les percepteurs ne pouvaient subordonner le paiement des dépenses à un contrôle de l'effectivité des dépenses.

Concernant le paiement sur la base de faux documents, Me Mbow trouve que cela ne peut pas engager la responsabilité des comptables dans la mesure où les comptables ont payé sur la base d'actes jugés réguliers.

Au contraire, pour lui, les comptables publics sont «les victimes» dans cette affaire dans la mesure où l'ordonnateur des dépenses et compagnie ont voulu surprendre leur religion en fournissant des documents relativement en bonne et due forme pour bénéficier des paiements, alors qu'ils se sont révélés faux après. Encore que, selon l'avocat de M. Touré et de M. Bocoum, les contrôleurs de l'Inspection générale d'Etat (Ige) n'ont relevé aucun grief contre les comptables publics.

Dans la même dynamique, Me Moussa Sarr reste persuadé que la caisse d'avance n'est pas «un fond politique», que les percepteurs ne pouvaient savoir que les paiements étaient effectués sur la base de fausses factures conformément aux obligations qui pèsent sur eux, enfin que la caisse d'avance a été «légalement» créée par la mairie de Dakar, selon les textes.