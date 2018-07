C'est très mal parti pour les championnats d'Afrique senior d'athlétisme devant se tenir du 1er au 5 août prochain à Asaba, au Nigeria. Et pour cause, plusieurs délégations composées d'athlètes et d'officiels, en partance de Lagos pour Asaba qui abrite la compétition, sont restées bloquées. Ce qui a créé une situation de révolte hier, à l'aéroport, entre les athlètes et les autorités en charge des vols charters.

Pays hôte de la 21ème édition des championnats d'Afrique senior devant se dérouler à Asaba dans l'Etat du Delta, le Nigeria a, d'entrée de jeu, étalé ses limites organisationnelles.

En effet, plusieurs délégations composées d'athlètes et d'officiels notamment, le Sénégal, peinent à rallier la ville hôte. Elles étaient nombreuses hier, lundi 30 juillet, à manifester leur ras-le-bol devant l'absence de vols charters. Des cris, des hurlements de colère ont envahi les halls des aéroports domestiques. «C'est inadmissible! C'est le Nigeria quand même. Je ne peux pas comprendre ça.

C'est le bordel total. On ne peut pas parquer des athlètes comme des bêtes alors qu'ils sont venus pour réaliser des performances.

Nous avons marre d'attendre et à chaque fois on nous dit partez jusqu'à demain», lâche, très amer, Yahya, un sauteur marocain. Quant à Lhabze Lemiae, spécialiste de 400 mètres haies du Maroc, elle dira: «Je n'ai jamais vu une telle pagaille dans une organisation. Vous vous rendez compte, nous n'avons même pas d'interlocuteurs.

Nous faisons des aller et retour depuis avant-hier. Soi disant que l'aéroport où l'on était ne prend pas en charge les vols domestiques, alors que ce sont eux qui nous ont demandé de s'y rendre. Nous sommes parqués ici», regrette la longiligne athlète du Maroc, qui rumine mal sa colère. «Depuis trois jours on est des laissés pour compte. On ne peut pas aller nous entraîner.

On ne mange pas bien. On ne dort pas bien», rajoute-t-elle, avant d'être confortée par une congolaise, Jennifer Batu. «Nous ne voyons même pas les bus pour rejoindre notre hôtel. C'est pathétique ! Pas le Nigeria quand même !», fulmine-t-elle.

Face à cette situation d'inorganisation totale, certains athlètes se sont demandés si ce n'est pas fait sciemment pour avantager les athlètes nigérians. «Tout le monde le dit en tout cas, parce que tous les athlètes du Nigeria sont à chaud à Asaba. Pendant ce temps, nous autres restons là à poireauter», dira également Mme Lemiae.

MARIE JOSE TALOU : «JE NE VAIS PAS COURIR»

Comme certains athlètes sud africains, la star de l'athlétisme ivoirien, Marie José Ta Lou, a poussé un énorme ouf de soulagement après avoir reçu sa carte d'embarquement pour Asaba. Toutefois, la vice-championne du monde n'a pas cachée sa colère. «Je ne vais pas courir», lâche-t-elle, devant des journalistes, témoins du spectacle désolant qui se déroule sous leurs yeux.

À la question de savoir pourquoi, la sprinteuse ivoirienne qui a établi un nouveau record du 100 mètres le 6 juillet 2018, à Lausanne, en Suisse, en passant une nouvelle fois sous la barre des onze secondes (10"90), devant la championne olympique Elaine, Thompson (10"99) et l'Américaine Jenna Prandini (11"00), répond: «Je suis encore ici alors que je dois courir mercredi. Ce n'est pas possible». A noter que les autorités nigérianes ont promis de tout faire rentrer dans l'ordre dès ce mardi.