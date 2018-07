Nigeria: Coopération - Les ambassadeurs du Nigeria et du Venezuela reçus par Christian Roger Okemba

Outre le patrimoine culturel, historique et touristique du Venezuela présenté au maire, la diplomate a bien voulu que l'image de son pays soit visible à Brazzaville tout comme celle du Congo au Venezuela. « Nous avons aussi présenté notre ancien président Hugo Rafael Chavez Frias qui est une référence pour la lutte et la libération de l'Amérique du sud, la délivrance du Venezuela et de l'Afrique », a-t-elle ajouté.

« Nous avons effectué une visite de courtoisie mais nous sommes émerveillées de l'essor des travaux menés par le maire de la ville en peu de temps. Nous sommes venues aussi lui féliciter pour ce travail. Nous avons parlé de l'activation de la coopération entre nos deux pays. Il faut que soient élevées les relations culturelles entre Caracas, capitale du Venezuela, et Brazzaville. Nous lui avons parlé de la célébration de la semaine culturelle du Venezuela et cette fois-ci, le maire va nous accompagner », a expliqué Norma Borges.

Depuis plusieurs décennies, en effet, le Congo et le Nigeria coopèrent sur différents domaines et ces relations ne cessent de se renforcer. A Brazzaville, par exemple, la colonie nigérienne s'est intégrée progressivement dans les différents quartiers.

