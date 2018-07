Somalie: Report de la réduction des troupes de l'Amisom

Des hélicoptères pour approvisionner les bases et des moyens pour maintenir les positions dans les zones conquises, car le gouvernement le reconnaît, la menace shebab va continuer et chaque territoire abandonné risque d'être repris par les terroristes.

A ce problème s'ajoute la rupture du partenariat militaire avec les Emirats arabes unis. Abou Dhabi fournissait des formateurs et du matériel à l'armée somalienne. Ils payaient aussi les soldes de 2 400 soldats. « Ça complique encore plus la transition », confie une bonne source.

« Lorsqu'un bataillon est formé, si après quelques mois il n'a plus de munitions ou de nourriture, il se disloque. Les soldats rejoignent alors leurs tribus respectives et forment des milices régionales », explique un diplomate.

Les Etats membres ont également prolongé le mandat de la mission jusqu'à fin mars et demandé à ce qu'il n'y ait plus de retard dans le calendrier de retrait.

