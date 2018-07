Sénégal: Procès en appel - Le sort de Khalifa Sall, scellé le 30 août prochain

Mieux, il pense que quand il y a un conflit d'intérêt entre l'Etat et les fonds d'une structure, l'Etat est en droit de se constituer. Sur ce point d'ailleurs, il dit être «heureux» d'entendre la partie civile de la municipalité de Dakar, en l'occurrence Me Ousseynou Gaye, réclamer le préjudice subi de 1,8 milliards. Pour lui, il y a lieu de retenir les deux constitutions et que le montant retenu par le juge Lamotte soit versé à ces derniers, au niveau de la trésorerie.

Parlant de la constitution de partie civile de l'Etat ou de la municipalité de Dakar, il admet qu'il existe effectivement des deniers de l'Etat et ceux des collectivités locales et qu'il y a bien le principe de l'autonomie de gestion.

En effet, dans son réquisitoire, Lansana Diaby a réclamé «la confirmation des peines principales et des peines complémentaires retenues» en première instance contre le député-maire de Dakar et ses codétenus. S'expliquant, il a tout d'abord regretté le goût «d'inachevé» qui l'habite, dans la mesure où il doit faire son réquisitoire en l'absence de la partie demandeuse de l'appel.

Cependant, si le juge Demba Kandji et ses 2 assesseurs suivent le réquisitoire du parquet général, Khalifa Sall et ses codétenus se verront confirmer les peines prononcées en première instance par le juge Malick Lamotte.

En effet, les plaidoiries sur cette affaire qui ont démarré le 9 juillet dernier ont pris fin hier, lundi 30 juillet, après les réquisitoires de la partie civile de l'Etat, de celle de la municipalité, et enfin du parquet général, en l'absence de la défense de Khalifa Sall et codétenus.

Le président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, et ses assesseurs ont jusqu'au 30 août prochain, pour vider l'affaire de la Caisse d'avance de la mairie de Dakar, en appel sur demande formulée par la défense de Khalifa Sall et codétenus.

