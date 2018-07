Cote d'Ivoire: La terreur des «microbes» d'Abidjan

Le phénomène des «microbes» est un véritable problème à Abidjan, en Côte d'Ivoire, surtout dans les quartiers périphériques à forte densité. Ces «microbes», ce sont des adolescents armés d'armes blanches, de véritables gangs de mineurs qui, par groupe, agressent les populations.

Les victimes sont dépouillées de leurs biens, sans issus. Ce reportage, réalisé dans le cadre d'un séminaire de formation organisé, du 23 au 26 juillet à Abidjan, par le FMI à l'intention des journalistes économiques en Afrique de l'Ouest, illustre bien combien le phénomène est préoccupant.

Après environ deux heures de vol, depuis son départ de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass (Sénégal), l'avion de Kenya Airways (Dakar-Abidjan) survolait déjà le ciel de Côte d'Ivoire.

Et la nuit était déjà tombée, pouvait-on constater à partir des hublots (fenêtres) de formes ovales de l'appareil. L'avion peut atterrir en toute sécurité à l'aéroport d'Abidjan. Après les formalités d'usages, direction zone d'arrivée.

Là, un monde «fou» était sur le lieu. Comme dans bien des aéroports africains, des taximen et autres vendeurs de cartes de recharge téléphonique vous envahissent, et vous proposent leur service.

Le premier réflexe lorsqu'on arrive pour la première fois dans un pays (étranger), la bienséance voudrait qu'on rejette toute offre de service à la hâte. Le temps d'essouffler, d'y voir plus clair et ensuite marchander pour éviter d'être roulé... dans la farine.

Quelques minutes plus tard, un taximan guinéen répondant au nom de Mohammed Diallo se pointe à nôtre nez, avec un bonsoir . A peine que nous (Abdou Diaw, Jean Pierre Malou) lui avons répondu, il dit ceci: «Vous êtes des Sénégalais, donc, mes parents. Dites-moi où vous voulez aller et je vous y conduis. Mon taxi est garé là-bas. Après discussions sur le prix à payer, marché conclu!».

L'ACCENT SÉNÉGALAISE, UNE IDENTITÉ

Mais, dans la voiture en direction de l'hôtel de résidence, mon confrère et compagnon de voyage lui adresse cette question: «M. Diallo pourquoi dites-vous que nous sommes des sénégalais?». Il répond: «c'est l'accent des sénégalais. Et il ne trompe pas. Moimême j'ai fais ce pays (le Sénégal, ndlr) avant d'arriver ici (Abidjan). J'ai beaucoup travaillé dans les champs de mil au Saloum.

Donc, je connais bien les Sénégalais.» Et alors la discussion est ouverte avec des mots en Wolof. Ce qui, vraisemblablement, présage que le sieur à fait le centre du pays. Le long du trajet, nous voilà surpris par un changement de décor: le cadre de vie, c'est des bâtiments imposants, des tours... dans ce quartier résidentiel.

Le taximan explique par-ci et montre par-là. Mais, avec la tombée de la nuit et tenu qu'il est de rouler pour ne pas créer de bouchon, il n'y a réellement pas grand chose à retenir. Situé en plein centre d'affaires, avec ses hautes tours (quartiers résidentiels à l'américaine, publicité agressive - shopping centers), ici c'est le calme plat qui règne.

LES POPULATIONS FACE AU TRAUMA DES «MICROBES»

A la question de savoir si Abidjan est toujours «doux». Le taximan prévient et révèle. «Ici, des adolescents, parfois des enfants de 12 ou 13 ans, extrêmement violents, agissent en bande sur les populations, de jours comme de nuit. Ils ont été surnommés «microbes» par la population».

Ces enfants «microbes», nom tiré d'un film sur des jeux criminels des «favelas» de Rio de Janeiro (Brésil) et donné à des gangs d'adolescents ivoiriens, sèment la terreur dans les bidonvilles des quartiers populaires d'Abidjan. Ce phénomène a un terreau très fertile en banlieue.

«Dans la commune populaire d'Abobo, au Nord d'Abidjan, il y a des niches de pauvreté devant lesquelles la puissance de l'Etat semble s'être arrêtée. C'est même visible au niveau de l'urbanisme, des quartiers avec très peu de voies d'accès, il n'y a quasiment pas de présence policière, pas d'éclairage la nuit, des écoles sont démunies.

Tout se passe comme si personne ne s'occupait de ces endroits», a ainsi regretté un agent du ministère ivoirien de l'Economie et des Finances. Et, un confrère d'Abidjan de faire un bref rappel de cette situation déconcertante. Ainsi, selon lui, «ceci remonte à la période de la crise postélectoral.

Il y a eu des jeunes qui ont combattu, de façon directe ou indirecte, aux côtés des tenants actuels du pouvoir et qui ont été recasés. Mais, certains n'ayant pas été recasés (récompensés), faute de qualification, ont tout simplement cherchés le plus facile en violentant les populations.

Au départ, dans la grande majorité, les autorités avaient tentées de les dissuader en les matraquant. Mais des gens se sont levés pour dire que ce sont enfants. Ils ne peuvent pas aller en prison... Donc, ceci est un véritable problème... », a-til dénoncé.

LE CENTRE-VILLE D'ABIDJAN RESPIRE LA QUIETUDE!

Au premier jour de notre réveil à Abidjan, tôt le matin, il faisait déjà jour, contrairement à Dakar. Le centre d'affaires centralise toutes les institutions ivoiriennes (ministères, Radio télévision ivoirienne (Rti), palais de justice, stade, Assemblée nationale, cathédrale, organismes internationaux, banques, hôtels... ).

Situé dans la commune du Plateau, le centre des affaires est dans une véritable cuvette. Les tours surplombent la trouée. Des bâtiments en construction voient le jour.

A 8 heures déjà, le centreville cherchait son monde. La circulation était fluide, les rues propres, pas de tabliers, ni de vendeurs à la sauvette, encore moins de camions qui polluent l'atmosphère (sonore et visuel) comme c'est la réalité à Dakar.

C'est instructif et digne d'une capitale! Les bus de la Société des transports abidjanais (Sotra) avec comme couleur dominante le vert, des taxis rouges tirant vers l'orange, des voitures de travail, des rues presque sans soleil, des panneaux publicitaires, des fleurs par-ci et par-là... décorent le centre-ville abidjanais. Les bus de la Sotra semblent réguliers. Et les passagers debout aux arrêts attendent chacun sa ligne, pardon son car.

Au ministère de l'Economie et des Finances, où se tenaient les activités de notre mission en terre ivoirienne, c'est un balai incessant de va-et-vient. Les habitués de ce département entrent et ressortent. Mais là, le contrôle est rigoureux. Pour franchir le seuil de la porte d'entrée, il faut montrer patte blanche.

Vers 18 heures, le constat est le même: la circulation fluide, comme au matin. Des espaces bien aménagés pour stationner sont visibles tout le long des rues et le décor très admiratif. Au deuxième jour de notre séjour à Abidjan, la ville s'est réveillée sous la pluie.

A ce niveau aussi, il n'y pas de souci à se faire. Un climat adoucissant règne! Au dernier jour de notre séjour en terre ivoirienne, sur le trajet menant à l'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'on remarque que la ville est relativement calme et la circulation toujours fluide. Les routes et rues étant larges, débarrassées de tabliers et autres vendeurs à la sauvette à l'origine souvent des encombrements, en plus des stationnements malveillants.

A la salle d'embarquement de l'aéroport d'Abidjan, on annonce majoritairement des vols d'Air Ivoire vers d'autres destinations, notamment sur le contient africain et la sous-région ouest africaine. Un constat qui se confirme sur le tarmac, puisqu'on aperçoit la flotte d'Air Ivoire avec moins 6 avions stationnés sur la piste.

A 12 heures, les passagers de Kenya Airways à destination Dakar peuvent embarquer. 40 minutes plus tard l'avion décolla. C'est la fin d'un séjour quatre jours, dans le cadre d'un séminaire de formation organisé, du 23 au 26 juillet à Abidjan, par le FMI à l'intention des journalistes économiques en Afrique de l'Ouest