Sénégal: Marché d'intérêt national et gare des gros porteurs de Diamniadio - La livraison des ouvrages prévue en fin septembre

Ce marché sera non seulement une plateforme d'éclatement pour alimenter la région de Dakar, mais également pour attaquer la sous région, en termes d'exploitation», renseigne-t-il. Et Alioune Sarr de préciser que ce marché d'intérêt national est une vieille doléance du secteur privé national, datant des «années 80» (1980).

Par ailleurs, il rappelle que ce projet d'un coût global de 55 milliards de francs Cfa, financé par la Turquie, est composé de plusieurs milliers de mètres-carrés (m2) de chambre froide et de 265 parking de stationnement, de gare pour des camions et de petits véhicules.

Nous avons donné instruction à l'entreprise Dm pour que tous les travaux soient terminés le 29 septembre et que nous puissions nous organiser, avec les services de la Présidence de la République et de la Primature, pour que le chef de l'Etat puisse les réceptionner durant le mois d'octobre 2018», fait-il savoir.

Le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs de Diamniadio seront livrés à la fin du mois de septembre. L'annonce est du ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des Pme, Alioune Sarr, qui effectuait hier, lundi 30 juillet, une visite de chantier sur les lieux, en compagnie d'une délégation turque.

