Sénégal: Concours général 2019 - Limamoulaye n'exclut pas le boycott

La circonscription académique de Kaolack a obtenu respectivement 1576 admis et 3407 admissibles sur 12.518 candidats présents. Kédougou, qui a le plus faible nombre de candidats présents sur le territoire national avec 1194, a un taux de réussite de 101 réussites d'office et 273 admissibles.

En ce qui concerne les résultats du premier groupe par régions administratives, Dakar enregistre 8441 candidats admis au premier tour sur 41.482 présents. 11.694 sont admissibles au second tour. Sur 13.079 candidats présents, Ziguinchor enregistre 1067 admis et 2988 admissibles.

Pour les résultats de 2018, il a été enregistré 39 mentions Très Bien, 463 mentions Bien et enfin 3290 Assez-bien. L'Office du Baccalauréat a également fait savoir que 41.126 candidats ont été appelés à subir les épreuves du second tour, soit 27,73%. La série S5 a capoté au premier tour, avec zéro admis.

Seuls 15,17% des 148.335 candidats ayant effectivement composés sur 153.867 inscrits ont réussi à décrocher, au premier tour, le Baccalauréat, édition 2018. Selon un communiqué du directeur de l'Office du Baccalauréat, une légère hausse a été notée, comparée aux éditions de 2016 et 2017 où les taux de réussite au 1er groupe étaient respectivement de 13.6% et 12.5%.

«Malgré les conditions difficiles et les grèves répétitives, le lycée reste au peloton de l'excellence, au-delà même du Concours général», lit-on dans la déclaration liminaire lue par Meissa Ndongo. A l'en croire, «le Prytanée (militaire de Saint-Louis) et Mariama ont du mal à suivre notre rythme».

Aussi, l'information sur l'introduction de nouvelles matières scientifiques dans le concours est reçue tardivement. «Nous avons été informés, tardivement, de l'introduction, pour la première fois, au concours, des matières de Sciences physiques et Sciences de la vie et de la terre (Svt) pour les classes de Première», dit d'emblée Meissa Ndongo.

Et de poursuivre: «le 2ème type, ce sont les écoles du bas peuple où les effectifs dépassent l'entendement et les conditions sont indésirables».

Cependant, il a fallu attendre la sortie du ministre Serigne Mbaye Thiam annonçant que Diary Sow, en classe de Première S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, est la meilleure élève du Concours général 2018, pour faire sortir les responsables du lycée Seydina Limamou Laye de leurs gonds. Et ce, en contradiction avec «ses arrêtés» pris avant et après l'organisation du concours.

