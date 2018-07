Gabon: DGCC - Une campagne de sensibilisation sur la réglementation des contrats de location

Au Gabon le prix du loyer est très souvent fixé à la volonté du propriétaire sans tenir compte des textes juridiques. En conséquence, les coûts sont très élevés, rendant le train de vie plus cher. La Loi prévoit que tout contrat entre propriétaire et locataire doit être écrit et le montant du loyer ne doit pas excéder un centième de la valeur de l'investissement : « si votre maison coûte 200.000 Fcfa/mois, il faut que vous ayez réalisé un investissement d'au moins 20 millions », a expliqué le Directeur.

La Mairie de la commune d'Akanda a abrité une importante rencontre ce 31 juillet entre une délégation de la Direction générale du Commerce et de la Concurrence (DGCC) et des chefs de quartier. Il s'agit de la première étape de la sensibilisation sur la réglementation relative aux contrats de location.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.