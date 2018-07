Sénégal: Période de vacances chez les librairies - Entre effets et tendance commune

Il ajoutera que « ce sont les ouvrages en rapport avec les enseignements dispensés dans les universités (finances publiques, droit, etc.) qui sont les plus sollicités, en cette période de vacances, dans les librairies à Dakar ».

Le responsable des opérations tient toutefois à préciser que leurs « activités en externe se tiennent durant l'année scolaire à travers les tournées littéraires qui sont organisées au niveau des Cem et lycées ». Si pendant les vacances, la tendance reste la même à l'Harmattan, c'est parce que leur clientèle est « hétérogène » avec une dominance « d'universitaire (étudiants et professeurs) ».

En ce mois de juillet, les élèves sont déjà en vacances. Cahiers, livres et autres affaires sont dans les tiroirs et les esprits ne sont pas en reste pour en profiter. Un comportement qui n'est sans conséquences pour les libraires. A Clairafrique par exemple, les clients se font rares.

