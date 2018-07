Sénégal: Procès en appel de la caisse d'avance - La municipalité «réclame» sa place dans le procés

Comme en première instance, les avocats œuvrant pour le compte de la municipalité de Dakar ont défendu leur constitution de partie civile dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie. Hier, lundi 30 juillet, ils se sont relayés à la barre pour non seulement réclamer leur place dans le procès, mais surtout pour essayer de bouter hors du procès l'Agent judiciaire de l'Etat (Aje).

La dernière ligne droite du procès en appel de la caisse d'avance en appel a été amorcée par les plaidoiries des parties en confrontation dans cette affaire. Hier, lundi 30 juillet, c'était au tour de la partie civile de la municipalité de se relayer à la barre.

C'est Me Ibrahima Diao qui a débuté sa plaidoirie pour réclamer la constitution de la municipalité de Dakar dans cette affaire. De l'avis de la robe-noire de la mairie, «les sommes revendiquées par l'Etat ne lui appartiennent pas», mais appartiennent plutôt à la mairie.

Rejetant le principe d'unicité des caisses convoquées par la partie civile de l'Etat, Me Diao estimera que ledit principe n'est qu'une notion «d'écriture comptable» et non «physique». Pour lui, la Caisse d'avance est alimentée par les recettes de la mairie, logées à la trésorerie conformément à la loi qui oblige les collectivités locales à ouvrir des comptes à la trésorerie.

Estimant que la ville de Dakar est une personnalité morale qui s'administre librement, il dira que «l'Etat n'a pas sa place dans ce procès». Mieux, il soutient mordicus que «la ville de Dakar est fondée à se constituer partie civile car les fonds incriminés sont des fonds qui lui sont propres».

Il refuse ainsi que les avocats de la municipalité soient considérés comme «une seconde défense». Lui emboitant le pas, Me Sylva réfutera l'argument de l'Etat qui dit chaque fois qu'il a été invité à ce procès par la défense de Khalifa Sall.

S'expliquant, il rappellera qu'en réalité, c'est le «doyen des juges d'instruction de Dakar» qui aurait introduit l'Etat dans ce procès, contrairement à ce qui a été soutenu par l'Etat.

Me Ousseynou Gaye se défoule sur Me Sèye, le préfet de Dakar et l'Aje

Venant à la rescousse de ses collègues de la partie civile de la municipalité, Me Ousseynou Gaye s'en est, tout d'abord, pris à Me Ousmane Sèye, qui s'est constitué partie civile de l'Etat en appel. De l'avis de Me Gaye, «Me Sèye a préféré se jeter dans la mare pour nous dire ce qu'il pensait», après avoir fait des sorties dans la presse, en première instance.

Pour lui, la seule chose qu'a effectuée l'avocat politique, c'est de produire des «insultes», notamment en disant que les avocats de la municipalité de Dakar se sont constitués pour le compte de Khalifa Sall.

Estimant que Me Sèye «n'a pas le monopole de l'injure», il dira que «Me Sèye a mis une robe marron pour venir nous insulter», faisant ainsi allusion à son appartenance au parti présidentiel, l'Alliance pour la République (Apr).

Me Gaye n'a pas manqué aussi d'évoquer l'arrêt de la Cour de justice de la Cedeao, à savoir le Règlement 5 de l'Uemoa qui confirme la violation des droits de Khalifa Sall.

Même si sa position de partie civile lui a été rappelée par le juge Demba Kandji, il n'a pas manqué de préciser que même en tant que partie civile, il veut participer à «un procès équitable» conformément à ses principes en tant qu'étudiant à l'Université.

Poursuivant, il a accusé le préfet de Dakar «d'obéir à des leviers» politiques, à cause de sa demande de relecture du délibéré de la constitution de M. Sow pour le compte de la municipalité. Il trouve que ce dernier a été amené à Dakar en guise de récompense après le rôle qu'il a joué dans l'affaire opposant Talla Sylla, maire de Thiès, au président du Conseil départemental, Idrissa Seck.

Dans le même sillage, Me Gaye a dit que l'Aje, Antoine Félix Diome est dans ce procès pour des raisons «politiques». A cet effet, il a brandi une lettre de l'Aje, dans une affaire concernant l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) contre un tiers, où l'Aje aurait refusé de se constituer partie civile, car estimant que l'Aser a une gestion autonome.

Pour lui, il y a une «contradiction» dès lors que l'Aser est une agence qui fonctionne exclusivement avec des fonds issus de l'Etat, là où la ville de Dakar bénéficie d'une autonomie de gestion avec fonds propres.

Il a invité par conséquent Antoine Félix Diome à se saisir d'autres dossiers, comme l'affaire du Prodac, au lieu de vouloir prendre la place de la municipalité de Dakar dans ce procès. Pour terminer, il a estimé que si la Cour retient qu'il y a un préjudice de 1,8 milliards, cette somme doit être restituée à la mairie de Dakar.