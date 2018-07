Algérie: Tissemssilt - Ouverture des 4e ateliers culturels d'été

Tissemssilt — La quatrième édition des ateliers culturels d'été, placée sous le slogan "L'enfant et l'été", s'est ouverte mardi à la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" de Tissemssilt.

Cette manifestation de plus d'un mois, initiée par cet établissement culturel au titre du programme d'animation culturelle de la saison estivale, comporte des ateliers de dessin, de lecture, de jeux, de concours intellectuels, d'histoire d'Algérie, du petit poète et du roman, a-t-on appris des organisateurs.

Elle prévoit des expositions de livres pour enfant, d'histoire d'Algérie, de manuels para scolaires, de dessins, des activités pour enfants, une exposition de photos des chouhada de la glorieuse guerre de libération nationale et des conférences sur la lutte du peuple algérien contre le colonialisme, le parcours combattant du chahid Djillali Bounaama et la célébration du double anniversaire des événements du 20 août 1955 et 1956, qui seront animées par des universitaires spécialistes en histoire contemporaine.

L'ouverture de ce rendez-vous culturel a donné lieu a des rencontres avec des romanciers locaux, des récitals poétiques et au lancement d'une bibliothèque itinérante sillonnant plusieurs communes de la wilaya. Les enfants auront droit à des spectacles de magie, burlesques, de loisirs et de théâtre dont les contenus abordent des thèmes culturels, éducatifs et de sensibilisation, ainsi qu'à la projection de films de guerre et de documentaires sur les activités de la bibliothèque principale et ses annexes.

L'objectif de l'organisation de ces ateliers est d'animer les vacances d'été et d'attirer l'attention des enfants sur les activités culturelles et récréatives présentés par la bibliothèque, a-t-on souligné.