Algérie: Présidentielle 2019 - Ouyahia et Ould Abbès réitèrent le soutien de leurs deux partis à leur candidat, le Président Bouteflika

Et d'ajouter à ce propos, "je me suis entretenu avec le Secrétaire général du parti du FLN qui forme la grande partie de la base du Gouvernement au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN) et au Parlement en général, sur les différentes questions, notamment politiques, économiques et financières et avons relevé l'émergence de signes d'amélioration de la situation".

Dans ce cadre, M. Ouyahia a indiqué s'être entretenu avec le SG du FLN en tant que "deux partis alliés ( ) ayant la même orientation concernant le choix national et le but suprême qui est l'intérêt de l'Algérie".

- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia et celui du parti du Front de la libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès ont affirmé, lundi, qu'ils oeuvreront "de concert" et "parleront d'une seule voix" pour soutenir leur candidat à la prochaine présidentielle, le Président Abdelaziz Bouteflika.

