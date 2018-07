Algérie: Des projets de coopération entre le théâtre régional d'Oran et des théâtres chinois

Oran — Le Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula", qui représente l'Algérie à la deuxième édition du Forum arabo-chinois de haut niveau pour le théâtre, qui se tient du 28 juillet au 3 août à Guangzhou, au sud de la Chine, a reçu plusieurs propositions de coopération avec des établissements du 4ème art chinois.

"L'expérience chinoise dans le domaine du théâtre est très enrichissante. Des opportunités de coopération très prometteuses, notamment dans le domaine de la formation entre le TRO et des théâtres de Chine, sont en perspective", a affirmé M. Mourad Senouci, dans une déclaration à l'APS depuis Guangzhou. "Il s'agit d'une rencontre entre les hautes autorités du théâtre et de la culture chinoise et des représentants de théâtres de six pays arabes", a-t-il précisé, ajoutant que l'Algérie est représentée dans cette rencontre par le directeur du TRO.

Le programme de cette manifestations culturelle, qui s'étale sur une semaine, prévoit des visites de différentes structures de théâtre et des salles d'opéra des villes de Guangzho et Zuhai, avec des discussions et des échanges de programmes , les modes de gestion et les projets de ces établissements culturels.

La participation du TRO dans ce Forum a porté sur plusieurs volets, l'expérience du théâtre "Abdelkader Alloula" dans le domaine du théâtre pour enfants et le toute nouvelle expérience du théâtre de rue notamment. Par ailleurs, le TRO a reçu une invitation pour adhérer à l'Organisation internationale du théâtre "Route de la soie", et figure désormais comme deuxième représentant de l'Algérie dans cette organisation, après le Théâtre national algérien (TNA). Le théâtre "Abdelkader Alloula", vient par à cet égard d'intégrer le site Internet de cette organisation internationale, ce qui lui permet une visibilité plus importante, des pays des cinq continents étant membre de cette organisation.