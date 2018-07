Algérie: Fièvre aphteuse - Fermeture des marchés à bestiaux jusqu'à la fin de la campagne de vaccination

Outre les agents de la CRMA, des vétérinaires ainsi que des éleveurs de bovins prennent part à cette campagne qui se poursuit toujours à travers quelques régions rurales de la wilaya de Bouira, a souligné le directeur de la CRMA, Mohammed Bechour. La fièvre aphteuse est une maladie virale éruptive épidémique et contagieuse reconnaissable à plusieurs symptômes, entre autres, l'excès de salivation chez l'animal. La maladie atteint généralement trois parties du corps de l'animal qui sont la gueule, les pieds et les mamelles, pour le cas des vaches. La maladie se manifeste sous forme d'aphtes au niveau des parties touchées, ont expliqué les vétérinaires de la CRMA au cours de cette campagne.

Dans ce cadre, le même responsable a rappelé aussi que ses services avaient interdit tout mouvement de cheptel durant cette période afin d'éviter la propagation de la maladie. Pour sa part, la Caisse nationale de mutualité agricole (CRMA) de Bouira a lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur les dangers de la fièvre aphteuse, mettant l'accent sur les moyens de prévenir les dégâts que cause la maladie et se prémunir contre la contagion.

