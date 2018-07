Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a présidé une cérémonie de remise d'équipements et de matériels de pêche aux femmes hier, lundi, au village de Mboumbaye, situé dans la commune de Ndiébène Gandiole.

Oumar Gueye y a remis deux (02) pirogues en fibre de verre équipées de moteurs de 40 CV, 300 gilets de sauvetage, 200 bottes, 180 gangs, 190 casiers, 150 blouses, 400 cache-nez et 200 cache-cheveux aux femmes membres des deux GIE que sont And Soxali Mouït et Dokh Dadié de Mboumbaye.

"Le matériel que nous avons distribué a un coût de 39 millions 118 milles F Cfa pour les deux GIE de Mouït et de Mboumbaye", renseigne le ministre Oumar Gueye qui précise que ces pirogues en fibre de verre vont durer au minimum 50 ans, avec des technologies nouvelles de construction des pirogues.

Des femmes, au nombre de 80 pour le groupement de Mouït, ont reçu ainsi une enveloppe de 3 millions F Cfa et le groupement de Mboumbaye comptant 180 membres qui a bénéficié de 6 millions F Cfa.

Un financement rendu possible grâce au COSEC qui, selon le ministre, a financé à 100% ces montants dans le cadre de l'appui au secteur de la pêche. Et Oumar Gueye de rassurer toujours ces femmes du Gandiolé quant à l'accompagnement de son ministère à leur endroit.

"Pendant six mois, nous allons vous appuyer également en vous fournissant gratuitement du carburant pour l'exploitation en ce qui concerne les deux pirogues", poursuit-il.

Le ministre de la Pêche invite toutefois ces femmes et les autorités locales à bien entretenir ce matériel et ces équipements. Ainsi, après Gandiolé, Omar Guèye et sa délégation se rendront, ce mardi, à Gaya, Richard-Toll et Podor, pour les mêmes circonstances et au bénéfice des GIE de ces différentes localités.