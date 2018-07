Sénégal: Sociétés publiques, parapubliques et privées - Les milliards en détail du passif des ex-travailleurs

«Il était convenu de prendre un certain nombre de mesures et procéder à certaines démarches pour aider à éponger le passif social. Rien n'a été fait !», déplore le collectif.

Pour le cas de Transrail, le contentieux entre l'État et Abbas Jabber, l'ancien concessionnaire, rend les choses plus difficiles. Cependant, il était retenu de voir comment défalquer les droits des travailleurs et payer, dans le cadre d'une négociation avec Jabber.

Pour ce qui est des autres sociétés dissoutes, Mahammed Dionne avait également exhorté le gouvernement à prendre des mesures. Concernant Air Afrique, il avait arrêté le paiement des 9 milliards aux 262 ayants droit, conformément à ce qui a été retenu lors de la rencontre entre les ministres du Travail et du Budget et l'Agent judiciaire de l'État.

Le collectif des ex-travailleurs des sociétés publiques, parapubliques et privées ont battu le macadam avant-hier, samedi 28 juillet, pour le paiement intégral de leurs droits légaux. Dans un message lu lors de cette procession qui est partie de la Place de la Nation (ex-Obélisque) au rond-point de la Rts, ils dénoncent le non respect des engagements pris par le gouvernement, en mars 2017, concernant le règlement des sommes dues. Eclairage sur les milliards de ce passif.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.