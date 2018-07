Sénégal: Plan d'actions prioritaires (2014-2018) du PSE - Les acteurs posent leur diagnostic

Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, partenaires techniques et financiers, élus locaux et société civile ont échangé hier, lundi 30 juillet, à Dakar sur les résultats mitigés du Plan d'actions prioritaires (2014-2018) du Plan Sénégal Emergent (Pse) et sur les points d'amélioration en vue d'amorcer le deuxième plan d'actions prioritaires 2019-2023.

S'il s'avère que les politiques économiques mises en œuvre depuis 2014 sont pertinentes en termes de croissance économique matérialisées par un taux de croissance de plus de 6% maintenu depuis 2015, soit 6,40% en 2015; 6,20% en 2016, et 7,2% en 2017, force est d'admettre que les effets n'ont pas été retentissants dans bien des secteurs de l'axe 1 de la transformation structurelle de l'économie et de la croissance, et dans l'axe 2 intitulé Capital humain, protection sociale et développement durable et enfin dans l'axe 3 sur l'environnement des affaires.

Ce résultats mitigés tirés du rapport de la revue annuelle conjointe dénommée Rac 2018 ont fait hier, lundi 30 juillet 2018, à Dakar, l'objet de partage entre le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, les partenaires techniques et financiers, les élus locaux et la société civile. Cette présente revue fait l'économie de l'état de mise en œuvre de la politique économique et sociale en 2017.

Des résultats mitigés

Sur le premier axe, des moyens conséquents ont été injectés dans l'agriculture pour la mise en œuvre du Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas). De ces efforts, il ressort que la productivité et les productions agricoles se sont nettement améliorées entrainant ainsi une plus-value des filières agricoles.

Des résultats importants sont aussi enregistrés dans le secteur de l'élevage et des productions animales. Idem dans le secteur de l'énergie avec le mix énergétique qui est devenu une réalité en 2017 et marqué par de réels progrès réalisés dans le développement des énergies renouvelables, l'électrification rurale entre autres sous-secteurs de l'agriculture.

Sur l'axe 2, relatif à l'éducation et à la formation, les résultats sont peu reluisants au regard des efforts consentis. Un constat déplorable, fait remarquer Adama Diouf, président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, par ailleurs enseignant de formation, avant de soutenir mordicus que l'école sénégalaise perd énormément en quantum horaire. Des études qu'il a lui-même réalisées, il en déduit que «sur 3 ans d'études, on a perdu un an».

Ce qui lui fera dire que des concertations sérieuses doivent être organisées pour trouver des consensus autour des questions relatives à l'éducation.

Sans quoi, poursuit-il «des moyens conséquents seront toujours injectés sans résultats escomptés», a-t-il lancé aux ministres qui co-présidaient ladite revue annuelle conjointe 2018 à savoir Birima Mangara, ministre en charge du Budget et Cheikh Kanté, ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent (Pse).

Au sujet de l'emploi des jeunes, plus que préoccupant, il doit être pris bras-le-corps par les pouvoirs publics en mettant en place des politiques hardies de création d'emplois.

Lesquelles politiques de diversification de l'économie passent nécessairement par l'industrialisation. Ce qui fera dire à Fassory Diawara de la société civile que «la chaine de valeur est à améliorer. Parce qu'il y a pas un link (lien) entre la production, la conservation, la commercialisation et à la transformation. C'est ce maillage qui crée de l'emploi et donne de la valeur ajoutée à l'économie».

La coordination des ministères sectoriels s'impose

Selon l'ambassadrice du Canada et non moins représentante des partenaires techniques et financiers, la coordination des actions des différents ministères sectoriels s'avère nécessaire pour arriver à l'effet escompté.

Mieux, indique-t-elle, «Il serait plus intéressant que tous les rapports des ministères sectoriels sont disponibles à date échue pour permettre un meilleur suivi-évaluation». Pour Birima Mangara, «la situation macroéconomique s'est nettement améliorée poursuivant sa bonne tendance entamée depuis la mise en œuvre du Pse en 2014».

Il ajoutera : «Ces résultats ont permis de placer le Sénégal parmi les pays à croissance rapide d'Afrique subsaharienne». Qui plus est, «Le taux de croissance a atteint 7,2% en 2017, reflétant une performance remarquable à la faveur des efforts consentis par l'Etat du Sénégal pour assurer la qualité des investissements publics et une maitrise des dépenses courantes», a-t-il indiqué.