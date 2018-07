Angola: L'état de santé de Kotingo connaît une évolution satisfaisante

Luanda — L'évolution de l'état de santé du comédien Kotingo est satisfaisante, a déclaré mardi à Luanda le directeur de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Josina Machel, André Samuel.

S'adressant à l'Angop à propos de l'état clinique du comédien qui a subi une intervention chirurgicale après l'accident de la route lundi, le médecin a expliqué que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a été intubé et sous sédation, une condition qui avait déjà été supprimée pendant la nuit.

Le comédien, qui a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital général de Luanda, a ensuite été transféré à l'hôpital Josina Machel afin de recevoir un traitement plus spécialisé.

Il a expliqué que malgré l'évolution, l'état clinique de l'artiste inspire encore beaucoup de soins, et une évaluation plus concise et complète ne peut être faite que dans les prochaines 48 à 72 heures.

"Dans ces premières heures, nous pouvons dire qu'il est dans un état stable et éveillé, tellement qu'il est sans sédatifs. Il a une seule fracture et a eu des lésions vasculaires et nerveuses ", a-t-il dit.

L'artiste a fracturé les deux membres supérieurs et inférieurs.

L'accident s'est produit sur le tronçon Bengo / Luanda, lorsque Kotingo revenait de Malanje, où il s'est produit le week-end.