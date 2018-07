Angola: Nécessité de consolider les relations Brésil/Angola dans le domaine culturel

Luanda — L'ambassadeur du Brésil en Angola, Paulo Neto, a relevé mardi la nécessité de consolider davantage les relations entre Angolais et Brésiliens par le biais de l'Industrie culturelle.

Dressant, à Luanda, le bilan d'une exposition intitulée "La Langue portugaise en Nous", qui se tient du 12 juin au 24 août 2018, au Centre culturel Brésil-Angola, le diplomate a souligné que la présentation au public de cette œuvre était une façon de valoriser la culture des deux pays et de raffermir, par là, les liens entre les peuples, à travers le binôme qu'est la langue portugaise. La promotion de la langue portugaise et la coopération avec les nations lusophones constituent un des axes principaux de l'activité diplomatique brésilienne, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la directrice de ce Centre culturel, Nidia Klein a fait sa savoir que, depuis l'ouverture de l'exposition, le 12 juin dernier, plus de 1.800 personnes, notamment des écoliers et des étudiants de diverses Universités, ont pu visiter cet établissement. Outre l'exposition, toutes les semaines, le public pourrait assister et participer à une série d'activités culturelles organisées par le Centre, tels que le cinéma, la foire du livre, l'atelier d'écriture et des sessions de court-métrage, a-t-elle expliqué. D'après la directrice, cet événement, qui souligne la richesse de la langue portugaise, suscite des débats qui, d'un côté, unissent les peuples d'Angola et du brésil, et de l'autre, les séparent aussi en tant que des gens qui ont en commun l'usage du portugais.