Ile Maurice: Parlement - Le MMM et le PTr font un walkout

Walkout des membres du Mouvement militant mauricien (MMM) et du Parti travailliste (PTr) vers 20 h 15 ce mardi 31 juillet. Paul Bérenger a refusé de retirer le mot «Pinocchio» qu'il avait utilisé une dizaine de minutes plus tôt, avant la suspension de séance, et que Bobby Hurreeram avait jugé «unparliamentary». Il a donc pris ses affaires et est sorti, suivi en cela par Arvin Boolell. Par contre, les élus du Parti mauricien social-démocrate et du Mouvement patriotique sont restés au sein de l'Hémicycle.

Après ce walkout des députés du MMM et du PTr, Etienne Sinatambou a repris son intervention sur le Finance Bill au milieu d'un brouhaha. Il est à noter que le ministre de la Sécurité sociale et de l'Environnement n'a pas apprécié les remarques proférées par Rajesh Bhagwan durant le courant de la journée, lors de la Private Notice Question. L'élu mauve avait traité le ministre de «Bouffon». Il avait aussi lancé qu'Etienne Sinatambou ressemblait à un biscuit Marie.

Retour sur l'épisode «Pinocchio»

C'est justement lorsqu'Etienne Sinatambou intervenait sur le Finance Bill vers 20 heures que Paul Bérenger l'a qualifié de «Pinocchio». Le ministre ayant insisté pour qu'il retire ce mot, Bobby Hurreeram a accepté, ce qui a amusé le leader du MMM.

-Is this your first ruling as Deputy Speaker?

-Thank you for giving me the honour of doing so.

Face au brouhaha que cette décision de Bobby Hurreeram a occasionné, ce dernier a suspendu la séance parlementaire pour dix minutes. Après le temps écoulé, de retour dans l'Hémicycle, il a demandé à Paul Bérenger de «withdraw» son mot. Le député mauve a refusé et est sorti.