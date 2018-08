Et de guerre lasse, les dudits de demander à tous les Sénégalais de se joindre à l'embarquement sans ticket et sans être inscrits dans le manifeste mais aussi sans bagages.

Sitôt la liste des athlètes à embarquer épuisée, ils ont pris possession de l'endroit et refusé de se laisser distraire par des membres du comité local d'organisation et certains candidats au voyage qui voulaient se glisser dans les mailles du filet.

Les athlètes sénégalais ne sont pas les seuls logés dans cette galère, les Sud-africains, Marocains et autres, arrivés plus tôt dans la capitale économique nigériane, ont connu les mêmes difficultés avant de pouvoir disposer d'un vol en direction d'Asaba.

Le marathon dans le déplacement des athlètes vers la capitale du Delta sur le site des compétitions a débuté lundi matin dans une ambiance bon enfant. Mais, au fur et à mesure que les changements d'horaires et du lieu d'embarquement se sont accumulés, la joie a fait place à l'incrédulité et la grande colère avec le sentiment d'avoir perdu son temps pour rien.

