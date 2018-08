Somalie: Le Conseil de sécurité proroge le mandat de la mission de l'Union africaine

La résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies reconnaît que l'Amisom est indispensable pour la sécurité de la Somalie durant la transition au cours de laquelle les institutions et forces de sécurité du pays doivent construire leurs capacités. Elle souligne aussi que l'objectif est de voir les forces somaliennes prendre le relais au plus tard en décembre 2021.

La présence de la Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom) doit également permettre de poursuivre le transfert progressif des responsabilités sécuritaires aux institutions et forces de sécurité somaliennes. L'extension du mandat de l'Amisom est accompagnée de deux exigences : ses troupes seront réduites à 20 626 soldats d'ici à la fin du mois de février 2019 et les effectifs de police comprendront au minimum 1 040 hommes et femmes.

