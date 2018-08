Afrique: Athlétisme/Championnats d'Afrique - L'Algérie avec 14 athlètes à Asaba au Nigeria

Alger — La sélection algérienne d'athlétisme composée de 14 athlètes prendra par aux Championnat d'Afrique seniors, prévus du 1 au 5 août à Asaba (Nigeria), avec l'ambition de viser le podium dans les épreuves du décathlon avec Larbi Bouraada et le 400m haies avec Abdelmalik Lahoulou, a indiqué le directeur technique national, Abderrahmane Morceli.

"L'Algérie a toujours joué les premiers rôles aux Championnats d'Afrique. Pour cette édition, nous avons beaucoup d'espoir de podium avec Bouraada qui va défendre son titre et Lahoulou sur 400m haies", a déclaré Morceli à l'APS.

"Nous avons également des chances de médailles avec Cherabi à la perche et les deux coureurs du 800m, Belabchir et Hatehat", a-t-il ajouté.

Pour cette 21e édition des Championnats d'Afrique, la direction technique nationale a retenu une liste de 14 athlètes, dont une seule représentante féminine Zouina Bouzebra au lancer du marteau.

Le reste de la sélection est composée des coureurs du 800m Mohamed Belbachir et Yacine Hatehat, Yasser Triki (longueur et triple saut), Hichem Cherabi (saut à la perche), Abdelmalik Lahoulou et Saber Boukemouche (400m haies), Mohamed Amer et Hichem Medjber (20 km marche), Larbi Bouraada (décathlon), et l'équipe du 4x400m formée de Sofiane Bouhada, Miloud Laaredj, Slimane Moula et Fethi Benchaa.

Côté préparation, le directeur technique national a indiqué que les athlètes se sont préparés "individuellement", précisant que la Fédération a aidé "les plus méritant".

"La préparation est loin d'être parfaite à 100%, nos athlètes se sont préparés avec quelques stages à l'étranger notamment Bouraada et Lahoulou. Nous avons essayé d'aider avec les moyens que nous possédons", a expliqué Morceli.

La sélection algérienne est arrivée, lundi à Asaba au Nigeria, alors que les épreuves des Championnats d'Afrique débutent mercredi et se poursuivront jusqu'à dimanche (5 août).