Madagascar: Une embellie économique loin de profiter à tous

Lydia a quitté la campagne il y a dix ans pour s'installer dans ce bidonville avec ses cinq enfants, espérant améliorer son quotidien. « On est venu ici pour trouver de l'argent. Je vends des bouteilles en plastique et des boîtes de conserve. Quand je vends beaucoup, je peux gagner entre 1 euro et 1,5 euro par jour », confie-t-elle.

Elisa Lavandière vit ici avec ses quatre enfants. « Si je lave 100 vêtements, je gagne environ 1,5 euro par jour. Ça ne suffit pas mais on fait avec. Ma technique, c'est qu'à midi, je lave le linge et je ne mange pas. Je ne mange que le soir. Mes enfants, eux, déjeunent à la cantine de l'école », explique-t-elle.

A la Réunion Kely, l'un des quartiers les plus pauvres d'Antananarivo, les maisons «en sachets», ces habitations de bois et de bâches, s'alignent par dizaines. Ces riverains représentent une partie de ces Malgaches qui ne tirent aucun avantage de l'embellie économique.

