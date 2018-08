Mali: Présidentielle - La centralisation des résultats se poursuit lentement

Ce procédé prend du temps. D'abord parce que le pays est extrêmement vaste - plus d'un million de km² -, ensuite car les voies de communication ne sont pas bonnes. Il faut rappeler que c'est par courrier scellé que les procès-verbaux sont transmis. Ils sont donc soumis aux aléas de la route dont l'accès est parfois compliqué, à cause de la saison des pluies.

Kangaba, Menaka, Djenne, Yanfolila et treize autres cercles ont déjà fait parvenir leurs résultats à la commission de centralisation de Bamako. A pied d'oeuvre depuis mardi et sous l'oeil vigilant des observateurs nationaux et internationaux, elle reçoit au compte-goutte les résultats et les compile.

