Burkina Faso: Santé néonatale - Sika Kaboré et Maria Rosa Teixeira au chevet de l'hôpital du district de Bogodogo

Outre cela, la pédiatrie dispose de 10 couveuses, ce qui est insuffisant pour la responsable. Pis, elles ne sont pas encore fonctionnelles pour le moment dû au service non organisé et au manque d'équipements. Elle a donc saisi l'occasion pour solliciter l'aide des Premières dames afin que le service de néonatalogie soit ouvert très bientôt.

« Nous n'avons pas encore ouvert notre service de néonatologie et actuellement les nouveaux nés sont accueillis aux urgences et en hospitalisation où nous avons identifié des salles pour les y mettre. Nous aurons souhaité que dans les jours à venir nous puissions ouvrir notre service de néonatologie avec les infrastructures adaptées et des équipements pour la prise en charge des nouveaux nés et aussi des ressources humaines compétentes », a-t-elle indiqué.

