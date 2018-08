Sénégal: Revue annuelle conjointe - Birima Mangara convaincu de la solidité des bases économiques

Lors de la Revue annuelle conjointe, le ministre du Budget a voulu répondre aux sceptiques qui doutent de la solidité des bases économiques sénégalaises.

Selon Birima Mangara, globalement, l'année 2017 a été marquée par un regain de dynamisme qui s'est traduit par la relance des activités industrielles ainsi que la vigueur des activités de construction et des services financiers.

En effet, la situation macroéconomique s'est nettement améliorée en poursuivant sa bonne tendance entamée depuis la mise en œuvre du PSE, avec un taux de croissance du PIB réel moyen à 6,6% par an, depuis 2015, dans un contexte de faible inflation et de réduction significative du déficit budgétaire, conjuguée à une importante mobilisation des ressources budgétaires.

Ce résultat a permis de placer le Sénégal parmi les pays à croissance rapide d'Afrique subsaharienne. Pour preuve, le taux de croissance qui était attendu à 6,8% a atteint 7,2%, en 2017, reflétant une performance remarquable, à la faveur des efforts soutenus consentis par l'État pour assurer la qualité des investissements publics et une maîtrise des dépenses courantes. Ce qui veut dire que les fondamentaux de l’Économie demeurent solides.

«Il nous revient alors d'œuvrer encore davantage à les maintenir solides sur la trajectoire édictée par S.E. Monsieur le Président de la République ce qui nous permettra d'atteindre, dans un proche avenir, les objectifs d'émergence qui sont à notre portée», indique-t-il.

Au titre des résultats sectoriels, l'Agriculture sénégalaise est dans une dynamique de transformation accélérée, grâce aux investissements conséquents régulièrement consentis qui ont permis d'enregistrer des niveaux de production assez importants dans les filières prioritaires (céréales, fruits et légumes de contre-saison) et une bonne évolution de nos exportations.

A travers la mise en œuvre du PRACAS, la production céréalière a connu une hausse de 18% en 2017, par rapport à 2016. Cette dynamique permettra à notre pays de s'affirmer sur le plan alimentaire et de manière durable. Sans nul doute, le renforcement des programmes de modernisation, d'équipements du monde rural et d'aménagements hydro-agricoles permettra au Gouvernement de parachever la transformation agricole et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Dans le secteur de la Pêche et de l'Aquaculture, la tendance est bonne, même si des efforts sont à faire dans la préservation des ressources et dans l'amélioration de leur accessibilité aux populations. L'accroissement des investissements dans le secteur de l'aquaculture devrait stimuler la production aquacole et offrir de réelles opportunités d'emplois aux jeunes.

Relativement à l'Energie, souligne Birima Mangara, des réalisations importantes ont été faites en vue de répondre à la demande d'énergie des ménages et des entreprises. Une amélioration de la production est perceptible au regard des performances enregistrées avec la mise en service de nouvelles centrales qui a permis d'augmenter considérablement nos capacités de production d'énergie, si bien que le Gouvernement a procédé à une baisse des tarifs de l'électricité de 10%, en moyenne, depuis janvier 2017, au profit des ménages à revenu faible.

S'agissant des Finances publiques, les recettes fiscales se sont accrues passant, en moyenne, de 18,6% entre 2009-2013, à 20,2% du PIB entre 2014-2017. Ces résultats encourageants ont été obtenus à la faveur de la poursuite de la modernisation des administrations fiscale et douanière, de la rationalisation des dépenses fiscales à travers, notamment la dématérialisation des procédures et la réforme des structures, la réduction des délais de traitement du contentieux fiscal, et un contrôle fiscal plus adapté à la promotion du secteur privé. Bien entendu, le Gouvernement devra poursuivre et parachever les réformes pour améliorer la compétitivité des entreprises.