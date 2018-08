Cote d'Ivoire: 19e anniversaire de l'intronisation du Roi Mohammed VI - Discours intégral de l'Ambassadeur du Maroc

Je me réjouis de compter parmi nous toutes les personnalités qui nous ont fait l'honneur de venir et tous les amis du Maroc ici présents, dans cette salle mythique d'Abidjan, venus nombreux pour partager ce moment cher à nos cœurs, et nous témoigner de leur amitié franche et sincère

19e anniversaire de l'intronisation du Roi Mohammed VI: Discours intégral de l'Ambassadeur du Maroc

Excellence Monsieur le Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire,

(Représentant S.E le Président de la République) M Daniel Kablan Duncan

Excellence Monsieur Le Ministre d'Etat Ministre de la Défense M. Hamed Bakayoko

Excellence Monsieur Le Ministre des Affaires Etrangères M Marcel Amon Tanoh,

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres ;

Excellence Mesdames et Messieurs les dirigeants des Institutions Nationales ;

Excellence Monsieur / Messieurs les gouverneurs

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et chefs de mission des organisations Internationales;

Honorables députés, sénateurs, et élus,

Eminences Religieuses et Honorables Chefs traditionnels,

Chers Compatriotes, représentants de la communauté Marocaine en Côte d'Ivoire

Chers amis des médias,

Honorables Invités en vos titres, grades et qualités, et tous protocoles respectés, BONSOIR ...

Nous sommes très heureux, mon équipe et moi, de vous recevoir ce soir pour célébrer ensemble, ce 30 juillet, jour du 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l'assiste.

Une date bien ancrée dans le cœur de tous les Marocains, car c'est l'occasion de non seulement célébrer, dans une symbiose parfaite entre le Roi et Son Peuple, cette intronisation mais également le moment idoine de faire le bilan des réalisations de la vision de Sa Majesté le Roi, Que Dieu L'Assiste, dans les différents domaines aussi bien sur le plan National, continental, qu'international. Un moment également pour se réjouir de la paix, de la stabilité, et du développement continu que nous connaissons.

Pour ma part, c'est avec beaucoup de joie et un grand honneur que je célèbre pour la seconde fois cette grande occasion sur cette belle terre d'Eburnie, avec laquelle j'ai désormais tissé des liens affectifs impérissables.

Je me réjouis de compter parmi nous toutes les personnalités qui nous ont fait l'honneur de venir et tous les amis du Maroc ici présents, dans cette salle mythique d'Abidjan, venus nombreux pour partager ce moment cher à nos cœurs, et nous témoigner de leur amitié franche et sincère

Merci encore d'avoir répondu favorablement à Notre invitation.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

La célébration de cette fête contribue à consacrer l'attachement du peuple Marocain aux constantes de la nation, et à leur tête la Monarchie, qui constitue le socle de la Nation et un symbole de continuité dans ses plus belles incarnations et ses plus nobles finalités.

SM le Roi Mohammed VI Que Dieu L'assiste, œuvre depuis le début de Son règne à renforcer la place du Maroc dans le concert des nations, à consolider les fondements de l'Etat Marocain, et à ouvrir de nouveaux horizons pour nos compatriotes afin de bénéficier de tous leurs droits et avancer sur la voie du progrès économique et social.

Lors de Son discours du Trône, prononcé hier soir par S.M Le Roi un fort accent a été mis sur la dimension sociale et économique et les mécanismes à mettre en place d'urgence pour pallier aux divers disfonctionnements et accélérer la mise à niveau pour améliorer le bien-être et la quiétude de nos compatriotes.

Sur le plan continental, un des piliers de la Politique étrangère du Royaume est, et restera, la politique de développement et d'émergence économique et sociale pour notre continent. Témoin de l'importance qui est donnée à cet aspect de la collaboration du Maroc avec L'Afrique, cette année a vu la mise en place d'un Ministère délégué aux Affaires Africaines, exclusivement dédié au suivi des conventions et accords tissés de par le continent.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Comme chacun sait, La relation entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, est une exceptionnelle et riche histoire d'amitié et de fraternité, forte et ancienne. Cette relation dont la force n'a jamais été altérée par le temps ! bien au contraire, force est de constater que le temps ne lui apporte que plus de vigueur et de profondeur à tous les niveaux.

En effet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, depuis 2013, date de Sa première visite officielle en Côte d'Ivoire a pleinement appréhendé la dynamique éminemment positive que connait ce pays, après des années difficiles.

Cette forte et déterminée volonté d'aller de l'avant, impulsée par Son Excellence le Président Alassane Ouattara, et partagée par Son Frère Sa Majesté Mohammed VI, a résulté en un partenariat exemplaire et solide, basé sur une amitié renforcée, un respect fraternel, et une entraide mutuelle.

Aujourd'hui, cinq ans après cette première visite, nous constatons, et nous ne pouvons que nous réjouir de la réalisation d' une myriade de projets, en cours ou terminés, un portefeuille de projets importants en gestation, et plusieurs dizaines d'entreprises Marocaines de premier plan, qui continuent d'investir, de former leurs cadres et employés, de contribuer tous les jours au renforcement des capacités de notre pays frère, et enfin de participer, avec dynamisme et détermination, à la marche sereine et irréversible de la Côte d'Ivoire vers l'émergence.

Tous ces développements positifs dont nous sommes particulièrement fiers, n'auraient très probablement jamais vu le jour, sans l'impulsion Visionnaire et volontariste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste.

Si le partenariat et la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est une réussite et un modèle, c'est qu'il y a une communion totale au niveau de la Vision de nos deux chefs d'Etats

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Comme il serait fastidieux de parler de tout ce qui se fait "in extenso" entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, permettez-moi de ne citer que des exemples marquants de ce partenariat dynamique et multifacettes qui ont été concrétisés cette année:

L'inauguration, en novembre 2017, Par Sa Majesté en compagnie de Son Excellence le Vice-président de la République, M. Daniel Kablan Duncan, du Centre multisectoriel Mohammed VI de Yopougon qui va former chaque année 1000 professionnels du BTP et de l'Hôtellerie. Ce sont autant de jeunes qui vont trouver leur voie vers un travail honorable et une vie meilleure.

Pour les pécheurs et les mareyeuses de Lokodjoro, le grand jour est également arrivé en Novembre 2017, lorsque Sa Majesté Le Roi a bien voulu inaugurer, en compagnie de S.E M le premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, le débarcadère de pêche dans cette localité.

Dans les mois à venir, un débarcadère similaire est fin prêt dans la localité de Grand Lahou, dans la région des grands ponts, et sera opérationnel. Avec ces deux projets ce sont des milliers de familles qui vont sortir d'une relative précarité et envisager leur avenir sous un jour plus serein

Sur le plan militaire, le Maroc a durant cette année formé et renforcé les capacités de centaines de membres des Forces Armées de Côte d'Ivoire dans différents domaines soulignant par cet effort important, son attachement fort à la paix et à la stabilité dans notre pays frère.

Sur le plan culturel et religieux, nous sommes heureux de vous annoncer que les études afférentes à la Mosquée Mohammed VI d'Abidjan sont terminées et les travaux sur le terrain vont commencer dans les jours à venir. Ce sont des milliers de fidèles et de jeunes qui trouveront en ce havre de spiritualité Musulmane la voie vers une pratique religieuse sereine et apaisée.

Quant aux autres domaines de la collaboration entre nos deux pays, cette année a été marquée par plusieurs visites de délégations de divers ministères, de part et d'autre, et plusieurs projets d'envergure sont en cours de finalisation.

Je me réjouis personnellement d'avoir eu une année riche en activités touchant plusieurs domaines et secteurs. Pour moi, mon engagement permanent dans les projets de développement du Maroc et de la Côte d'Ivoire est mon humble témoignage d'une amitié sincère et d'un engagement sans failles pour la réussite de la collaboration entre nos deux pays frères.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Ainsi, et comme vous pouvez le constater, nous avançons ensemble vers le progrès et l'émergence conjointe et mutuellement bénéfique, conformément à la vision de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara.

L'ambassade que j'ai l'honneur de diriger demeure mobilisée pour être à l'écoute de tous, pour conseiller, impulser, accompagner toutes les initiatives, positives et constructives, qui sont de nature à contribuer à nos desseins communs.

Je ne saurai conclure mon discours sans rendre un vibrant hommage aux différentes entreprises marocaines établies en Côte d'Ivoire, dont nous sommes fiers, qui travaillent sans relâche et participent activement à l'émergence de notre pays frère. Je saisis cette occasion pour les remercier vivement pour leur soutien inestimable à l'Ambassade et pour l'organisation de cette soirée.

Notre maitre de cérémonie se fera un plaisir de les citer, une à une, afin de reconnaitre publiquement l'effort consenti à la réussite de cette célébration en l'honneur de notre Roi et de notre pays.

J'aimerai aussi dire humblement mais chaleureusement, Un Grand merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour réaliser avec brio et professionnalisme toutes les prestations qui ont illuminé ce moment de joie et de fête.

Enfin, j'aimerai exprimer mes chaleureux remerciements à tous les membres de l'équipe de l'ambassade pour leurs efforts inlassables et leur engagement total et positif pour la réussite de notre mission diplomatique.

Vive Le Royaume Du Maroc !! Vive la République de Côte d'Ivoire !! Vive la fraternité Maroco-Ivoirienne

Je vous remercie pour votre aimable attention.

Written by S.E.M l'Ambassadeur Abdelmalek KETTANI