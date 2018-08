Sénégal: La police nationale s'enrichit de 1908 nouveaux éléments

Lors d'une réunion présidée hier par le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural,… Plus »

"La cérémonie de sortie de promotion constitue naturellement un moment fortement chargé d'émotion et de joie pour les élèves et leurs familles. C'est la concrétisation de longs efforts consentis par les élèves et l'aboutissement de leurs trajectoires personnelles", a commenté le directeur de l'école nationale de police.

"Les épaulettes qui viennent de vous être remises récompensent tous les efforts et les sacrifices que vous aviez consentis durant toute la durée de votre formation et consacrent votre accession dans la police nationale", a-t-il dit, en s'adressant aux récipiendaires.

Dakar — Les effectifs de la police nationale se sont enrichis de 1908 nouveaux officiers, sous-officiers et agents avec l'intégration effective des membres de la 44ème promotion de l'Ecole nationale de police et de la permanente (ENPFP), a constaté l'APS.

