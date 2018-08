Afrique de l'Ouest: L'UEMOA maintient à 0,8 % son taux de prélèvement communautaire de solidarité

Lors d'une réunion présidée hier par le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural,… Plus »

A Lomé, la 20ème Session ordinaire de la Conférence de l'UEMOA avait aussi dans son agenda, le Rapport sur l'état de l'Union, l'état de mise en œuvre des chantiers de haut niveau, l'état de convergence des Etats membres et les perspectives, etc.

"Après avoir encouragé la Commission à poursuivre l'optimisation des coûts d'opérationnalisation des politiques sectorielles et le renforcement de sa gouvernance, souligne le texte, les Chefs d'Etat et de Gouvernement, au cours de leurs travaux de ce 20ème Sommet, ont décidé du maintien du PCS à 0.8% à compter du 1er janvier 2019, en attendant que le Conseil des ministres d'approfondisse la question."

Dakar — Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont décidé de maintenir à 0, 8 % le taux de prélèvement communautaire de solidarité (PCS), a appris l'APS de l'institution régionale.

