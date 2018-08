Cote d'Ivoire: Mondialito 2018 - La 12e édition lancée dans la ferveur

Le lancement de la 12e édition du tournoi de football de proximité des minimes (U15, 50 Kg), dénommé Mondialito, s'est déroulé le 28 juillet, au stade «Awaley» de Yopougon-Saguidiba Cité 160 logements.

Le parrain, M. N'Guessan Blaise, président de la Solidarité maracana club de Yopougon (Somacy), s'est déplacé en personne pour confirmer son soutien au promoteur Jean-Claude Djakus et à ses jeunes collaborateurs de l'Association «Awaley Organisation». Et il n'a pas tari d'éloges à l'endroit des organisateurs de cette compétition de détection de jeunes talents au terme de cette journée pleine de sensation.

«J'ai été séduit par l'organisation et ébloui par le jeu de démonstration livré par les équipes d'Efy et de Lys de Sassandra. C'est vrai que ce match ne compte pas pour la compétition, mais c'était super. La prestation des tout-petits a été aussi sublime. C'est la preuve que le "Mondialito 2018" sera très intéressant à suivre. Je voudrais d'ores et déjà féliciter les organisateurs pour leur sens d'initiative. Ils méritent vraiment d'être soutenus. Et je ferai un effort pour jouer ma partition», a déclaré le parrain du Mondialito.

Pour sa part, le promoteur a remercié le parrain et toutes les personnalités qui ont effectué le déplacement. «Je voudrais exprimer ma reconnaissance au parrain pour sa considération à ma personne. Pareil pour les autres personnalités qui ont pris de leur précieux temps pour le consacrer au lancement de notre compétition. Grand merci à notre fidèle public qui est sorti encore très nombreux et à nos partenaires», a réagi Djakus.

La Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), partenaire officiel, la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), partenaire stratégique et les autres partenaires (Lait Cowbell, les Nouvelles Brasseries de Côte d'Ivoire, Initial Group et Lanfiara Management Sports) étaient là pour faire le show avec les organisateurs. C'est donc parti pour un mois et onze jours de compétition avec les champions en herbe.

Le champion en titre, Étoile filante de Yopougon (Efy) qui a étrillé (4-2) en match d'exhibition Lys de Sassandra, a déjà envoyé un message fort aux 31 autres équipes participantes.

A noter qu'en match de gala, l'Équipe de la presse sportive (Edsci) et celle de l'Association des anciens footballeurs ivoiriens (Aafi) ont coupé la poire en deux (1-1).