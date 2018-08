Sénégal: Fatou Diocou veut marcher sur les traces d'Amy Sène

Lors d'une réunion présidée hier par le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural,… Plus »

"C'est vraiment top et je suis vraiment de cet individualisme, je vis au quotidien dans mon sport et dans mon autre pays, la France", a-t-elle relevé, lundi, en milieu de journée.

"J'ai touché du doigt que cette équipe du Sénégal est une vraie famille et les dirigeants ont fait les choses en grand en allant me chercher à l'aéroport dans un premier temps", a-t-elle raconté, soulignant que le vice-président, Cheikh Boye, a poussé la gentillesse jusqu'à l'inviter à manger chez lui.

"Il y a beaucoup de travail à faire, et on m'a expliqué que je fais partie d'un projet qui a pour objectif la relance de l'athlétisme", a-t-elle ajouté, se disant satisfaite de l'accueil.

"J'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui me parlaient de ma culture, de mon pays et m'ont fait savoir la nécessité d'être fière de

Et comment ? La jeune athlète se voit déjà marcher sur les traces d'Amy Sène (plusieurs fois championne d'Afrique) et faire partie des meilleures lanceuses africaines.

Le sourire qui se lisait sur le visage de la jeune athlète franco-sénégalaise de 20 ans qui va prendre part à ses premiers championnats d'Afrique seniors (Asaba du 1er au 5 août), lundi en milieu de journée, a laissé place à un rictus et un visage fermé par la chaleur et l'humidité après avoir erré comme une âme en peine dans l'aérogare de Lagos.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.