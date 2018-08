Burkina Faso: Code électoral - L'opposition parlementaire fustige «l'institutionnalisation de la logique d'exclusion»

Elle a indiqué qu'il appartient au gouvernement de se donner les moyens d'appliquer les prescriptions de notre Constitution. «Lorsque le président du Faso a prêté serment, il a juré de respecter et de faire respecter la Constitution. Donc, qu'il respecte ses engagements» a-t-elle rappelé tout en rassurant que l'opposition a toujours fait preuve de patience dans sa volonté de préserver la paix et la stabilité du pays et de rechercher le consensus à tout moment. «Mais, si nous sommes seuls à rechercher ce consensus, nous nous réserverons le droit d'entamer également d'autres actions que nous pouvons choisir de ne pas vous révéler ici» confie la députée.

«En tant que représentant du peuple, nous avons le devoir de protester chaque fois qu'une disposition qu'elle soit législative ou règlementaire fait obstacle à cette prescription expresse de la Constitution. Voilà pourquoi, il est important que l'opposition joue son rôle de contrôle et de veille de la légalité et de la démocratie de notre pays en élevant sa voix pour protester chaque fois qu'on contrevienne à cette disposition constitutionnelle» a fait savoir Mme Bonkoungou.

Pour le président du groupe PJRN, François Bacyé, les élections sont sources de stabilité si elles sont organisées dans la transparence et l'équité mais, pourraient être aussi source d'instabilité dans le cas contraire. C'est pourquoi, il a indiqué que le code électoral qui contient les règles de l'organisation des élections doit faire l'objet d'un consensus des acteurs politiques. «C'est ainsi que les députés de l'opposition ont entamé des réflexions et des actions pour aboutir à un code électoral consensuel» affirme le député qui explique que: «lorsqu'on a analysé le projet de loi qui nous avait été soumis, nous y avions décelé des motifs d'inquiétudes voire une régression démocratique par rapport à la volonté politique de faire participer les Burkinabè de l'extérieur aux scrutins à venir».

