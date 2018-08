Cote d'Ivoire: Semaine nationale de la propreté - L'Etat veut engager la responsabilité des ménages pour un cadre de vie sain

Plusieurs activités vont meubler l'événement qui a lieu du 1er au 6 août sur toute l'étendue du territoire national.

« Un Cadre de vie propre et sain, ma responsabilité au quotidien ». C'est le thème central de l'édition 2018 de la Semaine nationale de la propreté (Snp) qui a lieu du 1er au 6 août 2018. L'événement, cette année, ambitionne d'engager durablement les populations ivoiriennes à l'entretien et à l'assainissement de leur environnement immédiat.

L'enjeu est d'informer les ménages sur les conséquences négatives de l'insalubrité sur la santé des populations et le développement de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement, cheville ouvrière de la Snp, se donne pour mission, à cette occasion, de renforcer la mobilisation du corps social autour de la propreté et l'esthétique de l'environnement, de susciter auprès de tout le corps social, de façon spontanée et désintéressée, des actions citoyennes concrètes de nettoiement et d'entretien du cadre de vie et de travail et de sensibiliser la population à des éco-gestes et au civisme.

Cette 3e édition de la Snp s'inscrit dans la continuité des activités de l'opération « Grand ménage ». Il s'agira surtout d'impliquer pleinement et entièrement tous les citoyens à travers une réelle mise à contribution de toutes les parties prenantes notamment le corps préfectoral, les collectivités territoriales, le monde scolaire et universitaire, les Ong, les conseils syndicaux de copropriété, les associations et comités locaux de salubrité et les organisations de la Société Civile.

La Semaine nationale de la propreté sera marquée par une adresse du gouvernement à la nation, lue par la ministre Anne Désirée Ouloto, le 1er août. La commune du Plateau va abriter, le même jour, la cérémonie officielle de lancement de l'événement. Des cérémonies éclatées de lancement auront lieu simultanément dans plusieurs autres localités sous la présidence des corps préfectoraux. Une opération, dénommée « Grand ménage spécial indépendance », se déroulera, du 4 au 6 août 2018, sur toute l'étendue du territoire national.

Une journée consacrée aux Ong et aux comités de salubrité se tiendra le jeudi 09 août 2018 à la bibliothèque nationale d'Abidjan-Plateau en vue de renforcer leurs capacités et d'échanger les expériences réussies.

Enfin, une journée scientifique sera organisée à l'attention, entre autres, du monde scolaire et universitaire, des professionnels du secteur de la salubrité et de la société civile. Elle permettra, notamment, d'amorcer la mise en place d'une plateforme de collaboration avec le monde de la recherche aux fins d'une meilleure compréhension des aspects socio-anthropologiques, sanitaires et économiques de la malpropreté.