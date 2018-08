Burkina Faso: Affaire Kanis - Le Collectif pour un peuple uni salue la décision de la justice

«Il fallait être dupe pour ne pas savoir qu'il y avait une véritable cabale contre l'opérateur économique qui se distingue par sa discrétion, son hardiesse au travail et sa vision. La rupture avec son associé Moussa Kouanda a été le début des ennuis judiciaires du digne fils du Burkina, Inoussa Kanazoé. Aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de la décision de justice qui nous donne finalement raison», se réjoui Aziz Ouattara, coordonnateur du CPPU. Toutefois, Aziz Ouattara appelle aussi à une meilleure éducation citoyenne. Car pour lui, beaucoup de personnes avaient vendu la peau de l'ours sans l'avoir tué.

Le 21 avril 2017, le CPPU dénonçait aussi bien à Ouagadougou qu'à Bobo-Dioulasso, l'arrestation de Inoussa Kanazoé, PDG de CIMMETAL group. 15 mois plus tard, le cimentier Burkinabè, patron des usines CIMFASO, CIMASSO et CIMIVOIR, a bénéficier d'un non-lieu prononcé par la chambre d'instruction numéro 7 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou. C'est fort de cet argument que le CPPU dit avoir eu raison de dénoncer ce qu'il qualifie de «traque des opérateurs économiques nationaux» en son temps.

