Cote d'Ivoire: Sports vacances - 16 équipes à l'assaut du trophée Ané Bony à Bongouanou

La première édition du tournoi de football de la Cohésion sociale du Canton N'Gatia doté du trophée Siméon Ané Bony, député d'Harra a débuté le dimanche 22 juillet à N'Zuékokoré.

Le match inaugural qui a opposé la formation de N'Gbaoussèssou à celle de Nianguian s'est soldé par la victoire de la première équipe citée. 2-0, c'est le score qui a sanctionné cette première journée de ce tournoi. Les villages du Canton N'Gatia, au nombre de 16 prennent part à ce tournoi dont la finale est prévue pour le 9 septembre 2018 .

Avant le coup d'envoi de cette rencontre inaugurale, le parrain du tournoi, L'Honorable Siméon Ané Boni a invité les populations à vivre dans une parfaite harmonie, dans la cohésion. « Je suis heureux de parrainer ce Grand tournoi qui est une grande première de la Région du Moronou et plus précisément dans le Canton N'Gatia et ses 16 villages. Je vous rassure que toutes les promesses, toutes récompenses promises seront tenues. Parce qu'étant jeune moi-même, j'ai décidé d'être à vos côtés et de vous guider. Parce que je sais que le sport et singulièrement le football, est un véritable facteur de cohésion, de rapprochement et de développement. J'ai toujours été fair-play. Je souhaite donc que ce tournoi se déroule dans un bon état d'esprit, dans la convivialité, dans la paix en un mot. J'invite les officiels à se montrer à la hauteur. Que le meilleur gagne », a-t-il déclaré.

À sa suite, Jean-Louis N'Zebo a rappelé le bien fondé d'un tel tournoi dans ladite localité. « Comme son nom l'indique, nous avons jugé utile d'initier ce Tournoi de football de la Cohésion sociale du Canton doté du trophée Siméon Ané Bony, député d'Harra. Parce que c'est dans la cohésion, l'union, la fraternité et la paix que la dynamique jeunesse du Canton N'Gatia peut prospérer. Je souhaite plein succès à ce tournoi. J'invite surtout toutes les 16 équipes au fair-play et je leur souhaite bonne chance », a-t-il souligné.