Togo: PNDES - Le chef de l'Etat "démarche" les Burkinabè du Togo

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est entretenu, le dimanche 29 juillet 2018 à Lomé au Togo, avec la communauté burkinabè vivant dans ce pays. Le vote des Burkinabè de l'extérieur, le procès du putsch manqué, la nouvelle constitution, le code électoral ... étaient au menu des échanges.

En séjour à Lomé au Togo, où il participe au sommet conjoint de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et aux sommets de l'UEMOA et de la CEDEAO, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a discuté avec ses compatriotes. Pour ce premier face à face depuis son accession à la magistrature suprême, aucun sujet n'est resté tabou.

D'emblée, a dit le chef de l'Etat à ses interlocuteurs, le Burkina Faso est engagé sur de nombreux chantiers aux plans politique, économique, social et sécuritaire. La nouvelle Constitution, a-t-il soutenu, a été proposée par les différentes couches sociopolitiques du pays en vue d'obtenir un document consensuel qui fera l'objet d'un référendum. «Nous prévoyons ce référendum pour le premier trimestre de 2019, afin de permettre l'adoption de la Constitution en vue d'aller aux élections de 2020. C'est un engagement que j'ai pris et cet engagement sera tenu», a confié le président Kaboré.

Quant au procès du coup d'Etat de septembre 2015, le chef de l'Etat a informé la diaspora burkinabè au Togo, « avec une légitime fierté », que les questions de fond sont actuellement abordées avec bon espoir que la justice mènera les audiences à bien. «Ce procès est très important parce qu'on doit montrer la maturité et la capacité de la justice burkinabè, et de l'autre, comme tout le monde demande la réconciliation nationale, qu'elle ne peut se faire que sur la base de la vérité et de la justice», a-t-il estimé. Sur le plan économique, il a invité les Burkinabè résidant au Togo à contribuer à la mise en œuvre du PNDES.

L'ouverture d'une ambassade au Togo réclamée

La nouvelle constitution, l'ouverture d'une ambassade au Togo à la place d'un consulat général, la cité de la diaspora, la sécurisation foncière des Burkinabè vivant au Togo, les contrôles sécuritaires sur les axes routiers, le procès du putsch manqué et de l'insurrection populaire, les attaques terroristes, l'accompagnement des femmes dans le financement de leurs Activités génératrices de revenu (AGR), ... tous les sujets, ou presque, ont été abordés par la diaspora. «J'ai noté les questions sur le foncier auxquelles vous êtes confrontées. J'aurai l'occasion de profiter de mon séjour pour échanger avec les autorités togolaises pour trouver des solutions», a-t-il dit.

Roch Marc Christian Kaboré a également exprimé sa fierté par rapport à la communauté burkinabè, qui jouit d'une bonne réputation au Togo. Il a promis de faire le maximum pour accompagner les femmes dans leurs AGR. Par rapport à l'ouverture d'une ambassade au Togo, le ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, s'est engagé à faire une nouvelle évaluation, au regard de la taille de la communauté et des échanges économiques entre les deux pays.

Au nom de la communauté burkinabè établie au Togo, l'ambassadeur du Faso au Ghana, au Togo et au Bénin, Pingrenoma Zagré, a exprimé la gratitude de la communauté, évaluée à environ 700 000 habitants dont 1 714 enregistrés au service consulaire, au président du Faso. Il a souligné «l'excellente hospitalité» dont jouissent les Burkinabè au Togo, qui exercent dans les secteurs du commerce, de l'agriculture, de la fonction publique internationale, de l'élevage, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Quant au représentant des Burkinabè vivant au Togo, El hadj Ousmane Ouédraogo, délégué du Conseil supérieur des Burkinabè de l'extérieur (CSBE), il a salué la démarche du chef de l'Etat, tout en réaffirmant l'intérêt que la diaspora togolaise porte à la mère-patrie.