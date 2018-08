Burkina Faso: Paludisme en saison pluvieuse - Piqûre de rappel pour tuer l'Anophèle

Dès que la saison des pluies s'installe, sous nos tropiques, l'une des craintes majeures est l'émergence des maladies parasitaires, en l'occurrence le paludisme. Cette période est en effet propice à la multiplication des moustiques, vecteurs de sa transmission, et donc à la propagation de la maladie.

Le paludisme touche plus de 300 millions de personnes dans le monde (dont 90% des cas en Afrique), cause plus d'un million de décès et fait perdre à l'Afrique près de 7000 milliards FCFA par an. Pourtant des moyens simples de prévention et de guérison allant de l'observation de quelques règles d'hygiène au traitement précoce existent. C'est le moment d'adopter ces gestes simples qui sauvent.

Causé par la piqûre du moustique Anophèle (la femelle) infecté, le paludisme est une maladie redoutable. Il se manifeste par une forte fièvre, des tremblements, une transpiration intense, des maux de tête, des vomissements et de la diarrhée. Mais le malade ne présente pas habituellement tous ces signes à la fois. Non traité à temps, le paludisme peut aboutir à des complications comme l'anémie, les convulsions, le coma. Le paludisme tue plus que le sida dans le monde.

Mais des moyens simples et efficaces permettent de s'en prémunir :

Le traitement préventif intermittent consiste à administrer aux femmes enceintes au moins deux doses d'un médicament antipaludique à chaque consultation anténatale programmée après le premier trimestre de la grossesse, qu'elles présentent ou non des symptômes du paludisme. Il a été établi que ce traitement préventif réduit considérablement le risque d'anémie chez la mère ainsi que l'insuffisance pondérale à la naissance.

La Chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS). Mise en œuvre depuis 2014 au Burkina Faso, elle a déjà fait ses preuves dans la lutte contre le paludisme chez les enfants : il s'agit de l'administration intermittente du traitement antipaludéen aux enfants de 3 mois à moins de 10 ans au cours de la saison de transmission du paludisme (soit pendant trois mois de juillet à septembre). La CPS permet d'éviter la morbidité et la mortalité dues à cette infection. Cette année, l'opération se déroule dans tous les districts sanitaires du pays sauf ceux de la région du Centre. Les parents sont donc invités à faire administrer le médicament aux enfants concernés.

L'utilisation de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) : la moustiquaire doit être utilisée par toute la famille. Le fait de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide peut protéger des piqûres de moustiques : lorsqu'un moustique tente de piquer une personne dormant sous une moustiquaire, il se pose sur cette barrière, entre en contact avec l'insecticide imprégné et meurt. La durée de vie de l'imprégnation est comprise entre cinq et sept ans.

Ces moustiquaires peuvent être lavées plus de 21 fois sans qu'elles perdent leur efficacité, mais il faut éviter de les laver très fréquemment, car le produit d'imprégnation est libéré au fur et à mesure. C'est aussi le cas quand on expose la moustiquaire au soleil dans la journée. Pour laver une moustiquaire, il est aussi recommandé d'utiliser de l'eau froide et du savon ordinaire. L'eau de javel et d'autres détergents sont à éviter.

Pour éviter que les moustiques ou autres insectes entrent dans la moustiquaire, il faut la border sous le matelas ou bien la laisser toucher uniformément le sol.De même, si une moustiquaire est déchirée, il faut la raccommoder, car si un seul moustique arrive à y pénétrer, l'objectif visé ne sera pas atteint.

L'usage des répulsifs : la pulvérisation à base d'insecticides et l'utilisation de répulsif cutané (spray et crèmes antimoustiques) sont aussi des moyens de se prémunir contre le paludisme.

Hygiène et assainissement : une lutte efficace contre le paludisme passe nécessairement par une bonne hygiène et un assainissement du cadre de vie, notamment l'observation de gestes simples chez nous et autour de nous. Il s'agit, entre autres, de :

- l'évacuation des eaux stagnantes qui constituent un milieu de reproduction des moustiques. Il en est de même des pneus, boîtes, pots de fleurs et autres récipients usés qui traînent dans nos concessions ;

- le ramassage et le traitement des ordures ménagères. Il ne sert pas de collecter ces ordures et d'aller les déverser à l'air libre, créant ainsi des nids de moustiques. Les mêmes moustiques reviennent nous piquer dans nos concessions ;

- le désherbage de nos cours et de leurs alentours. De même, il faut éviter de cultiver dans et devant les concessions.

Le traitement précoce : il faut, dès l'apparition des premiers signes du palu, notamment chez les enfants et les femmes enceintes, se rendre immédiatement dans un centre de santé afin de bénéficier d'une prise en charge adéquate. Il a en effet été démontré que le traitement précoce des malades réduit la transmission du paludisme, car plus vite le malade est soigné, moins le moustique a la possibilité de transmettre le parasite à d'autres personnes. Des Tests de diagnostic rapide (TDR) permettent de nos jours de détecter en un temps record le paludisme. Toutefois, il faut éviter l'automédication qui peut entraîner des complications graves.

Encadré

De bons gestes contre le palu

- Portez des vêtements légers et couvrants (manches longues, pantalons et chaussures fermées) surtout au moment où les moustiques sont le plus actifs

- Prenez l'habitude, à cette période, de fermer portes et fenêtres pour éviter l'intrusion des moustiques

- La ventilation et la climatisation sont insuffisantes pour assurer une protection efficace contre les moustiques

- Toujours sécher vos moustiquaires à l'ombre et à plat, c'est-à-dire sur la surface la plus large, jamais au soleil