Gabon: Dynamique Unitaire pour un soulèvement populaire ce 2 août...

document

Libreville, le 31 juillet 2018. Déclaration de la Coalition pour la Nouvelle République (CNR).

Le Gabon, notre cher pays, est dirigé depuis 2009 par un pouvoir illégitime qui a massacré ses enfants en 2009 et en 2016 pour se maintenir au pouvoir par la force des armes.

Sous la médiocre gouvernance de ses amateurs, le Gabon, pays béni des dieux, aux ressources naturelles immenses, se trouve en lambeaux.

Aujourd'hui, l'écrasante majorité de la population croupit dans la misère la plus extrême.

Contrairement au discours mensonger qui limitait la mise sous bon de caisse aux seuls fonctionnaires de l'Estuaire, c'est l'ensemble des fonctionnaires du pays qui a été touché. L'opération de recensement des fonctionnaires qui a été précédée de trois opérations identiques dont on n'a jamais connu les résultats, s'est déroulée dans un cafouillage indescriptible.

Le ministre de la fonction publique, toute honte bue, dénonce lui-même, dans son rapport d'étape du 26 juillet 2018, des compromissions et des forfaitures commises par les hauts responsables de l'administration, ce qui signifie que cette opération, telle que menée, ne se justifiait aucunement. Il s'agit là d'une opération de diversion et d'humiliation supplémentaire des agents publics, ayant pour but de retarder le paiement des salaires à bonne date : preuve que le Gabon est en situation de banqueroute.

Peuple Gabonais ;

Le constat est clair : le pays sombre dans le chaos et il est plus qu'urgent de le délivrer des mains des usurpateurs du pouvoir et des crapuleux gestionnaires.

Peuple Souverain ;

Il nous revient, à nous tous, le devoir de mettre fin à l'imposture.

Devant le comportement irresponsable et coupable des dirigeants actuels, la seule solution est de les faire partir.

Dynamique Unitaire, valeureux syndicat qui mène une lutte légitime pour la défense des intérêts des travailleurs contre l'incompétence, l'amateurisme, l'arbitraire et la violence du pouvoir, invite les Gabonaises et les Gabonais à se lever comme un seul homme pour la libération de notre pays.

La Coalition pour la Nouvelle République soutient l'action de Dynamique Unitaire et demande au peuple Gabonais, de se rendre massivement au rassemblement organisé par ce syndicat le 2 aout 2018 au stade de basket d'Awendje.

Je vous remercie

Fait à Libreville, le 31 Juillet 2018